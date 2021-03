A Paris, un maire réclame que les musées de la capitale soient rouverts aux sorties scolaires

«Quitte à confiner nos enfants dans des classes étriquées, pourquoi ne pas leur ouvrir les immenses espaces vides de nos musées ?», s'interroge Ariel Weil. Le maire de Paris Centre a signé une tribune dans Libération ce week-end pour demander l'ouverture des musées aux sorties scolaires.

«Une exception» au milieu de la litanie de règles sanitaires mises en place depuis le début de l'épidémie de coronavirus, qui pourrait permettre, selon les propos d'Ariel Weil, «de transformer ce cauchemar en une magnifique histoire, un grand souvenir pour tous nos enfants».

Et cette exception, le maire de Paris Centre et père de 3 enfants, propose d'en faire bénéficier les jeunes écoliers parisiens coincés «dans leurs espaces étriqués». «Pourquoi diable ne pas permettre aux élèves de se rendre, classe par classe, sans brassage, dans les nombreux musées de la capitale, tout à fait déserts, sans courir de risque supplémentaire», écrit-il, rappelant que tout le monde ignore combien de temps encore les écoles parisiennes pourront rester ouvertes.

Aucun dispositif logistique nécessaire

Selon lui, son projet ne nécessiterait d'ailleurs «aucun dispositif logistique spécifique», dans la mesure où «les dispositifs sanitaires et les gestes barrières peuvent parfaitement et mieux encore que dans nos écoles étroites s’appliquer lors de visites de petits groupes, à des plages horaires spécifiques, dans de si vastes espaces».

Mieux, l'élu socialiste assure que «plusieurs directeurs d’établissement, scolaires et culturels, ont déjà confirmé leur intérêt enthousiaste» pour son projet, qui offrirait selon lui aux enfants «l’opportunité extraordinaire de se réapproprier et de découvrir les plus beaux trésors de notre patrimoine culturel».