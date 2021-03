Astérix : quel animal légendaire donne son nom au trente-neuvième album ?

Les éditions Albert René distillent les informations au compte-goutte. Ce lundi, le titre du trente-neuvième album du petit gaulois a été dévoilé. Il sera baptisé «Astérix et le Griffon».

Si l’on connaissait déjà la date de sortie de ce nouvel album, annoncé pour le 21 octobre prochain, son titre, révélé par France Info, en dit un peu plus sur ce qui devrait attendre les irréductibles gaulois, dans ce nouvel opus toujours signé Jean-Yves Ferri et illustré par Didier Conrad. Après « La fille de Vercingétorix », sorti en 2019, ce nouveau titre conduira donc Asterix et Obélix dans un nouveau voyage sur les traces du Griffon, créature légendaire à la tête d’aigle et au corps de lion.

Ils devraient être accompagnés dans leurs aventures par Panoramix, comme le laissait entendre la première planche révélée en janvier dernier. En tout état cause, c'est «une quête épique et parsemée d’embûches» qui attendra les lecteurs, a expliqué Jean-Yves Ferri à Franceinfo, précisant que «tout est parti d’une représentation sculptée de la Tarasque, un animal terrifiant des légendes celtiques».

C'est donc autour de cet animal mythologique que devrait s'ouvrir ce nouveau chapitre, le cinquième signé Jean-Yves Ferri et Didier Conrad. Un duo qui poursuit avec respect et passion les aventures d'Astérix et Obélix, créées il y a plus de 60 ans par René Goscinny et Albert Uderzo, figurant parmi les plus grands phénomènes d'édition au monde. Un événement en librairie qui bénéficiera d'un premier tirage à 5 millions d'exemplaires.