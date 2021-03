Rocky : Sylvester Stallone prépare une série sur la jeunesse du boxeur

Sylvester Stallone serait en pleine préparation d’une série consacrée à la jeunesse de Rocky Balboa.

La saga du plus célèbre des boxeurs de la planète est loin d’être terminée. Après avoir parfaitement réalisé et encadré la suite avec Creed et Creed 2 (l’histoire du fils de son plus vieil ennemi, devenu ami, Apollo Creed), Sylvester Stallone s’est lancé dans le développement d’une série sur la jeunesse de la star.

«J’ai commencé ce matin l’écriture d’un traitement pour le préquel de Rocky, écrit-il sur son compte Instagram. Idéalement, dix épisodes pour quelques saisons pour vraiment aller au cœur des jeunes années de ce personnage.»

Au milieu des années 1960

Né en 1976 avec le film de John G. Avildsen, Rocky a été adapté à travers six films. «Sly» aurait donc l’envie de remonter aux sources du boxeur italo-américain issu des quartiers populaires de Philadelphie.

«Imaginez une machine à remonter le temps qui va vous transporter aux origines de Rocky, indique-t-il toujours sur Instagram. Un monde cinématographique avec des personnages aimés par le public depuis des décennies.»

De quoi plonger les fans dans les années 1960 et donc la guerre froide, celle du Vietnam ou encore la conquête spatiale, comme l'indiquet les notes que «Sly» a posté sur ses réseaux. «Une période dynamique» comme le précise l’auteur. Ca promet.