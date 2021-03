Wejdene : la sortie de la réédition de son album 16 avec les collabs de Jul et Hatik avancée

Initialement prévue pour le 9 avril, la version Deluxe du premier album de Wejdene, rebaptisé «16 (ou pas)», et qui comprend notamment des collaborations avec les rappeurs Jul et Hatik, est avancée d’une semaine après une fuite des titres sur Internet.

«Ils ont un peu gâché mon travail mais cela ne va rien changer, je suis une battante et j’ai la meilleure team», a écrit la chanteuse découverte sur TikTok qui annonce désormais une sortie au 2 avril.

Une nouvelle qui ne sera pas pour déplaire aux fans qui ont hâte de découvrir toutes les surprises que contient cette nouvelle édition de «16», sur laquelle figurent évidemment les tubes qui l’ont faite connaître tels que «Anissa» et «Coco», ainsi que le single «Réfléchir», dévoilé au mois de février, et qui compte déjà plus de 15 millions de vues sur YouTube. La chanteuse a ajouté huit singles à l’album initial, dont deux featurings de choc.

Quelques mois après leur première collaboration sur «Loin de tout» extrait de l’album «Loin du monde», Wejdene et Jul y donnent une nouvelle fois tous les deux de la voix sur le titre Single d’Or. La jeune star a d’ailleurs tout récemment fait s’enflammer la Toile avec une vidéo de la pré-écoute, dans laquelle on la voit danser sur ce featuring en compagnie du Youtubeur Michou.

Autre titre très attendu de ce nouvel album baptisé «16 (ou pas)» en référence au buzz autour de son âge, celui de «Dans ma bulle », est une collab avec Hatik. En attendant de pouvoir l'écouter, les fans peuvent déjà jeter une oreille sur le single «Merci» qu’elle a mis en ligne ce dimanche 28 mars.

«Un morceau dans lequel je remercie @feuneu_ pour avoir cru en moi, et m’avoir amené jusqu’ici quand rien ne m’était prédestiné », a-t-elle écrit en légende de la vidéo publiée sur son compte Instagram.