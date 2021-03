Festival Le Temps Presse : une édition en ligne du 6 au 11 avril

En raison de la crise sanitaire et de la fermeture des salles obscures, la 10e édition du festival de cinéma international Le Temps Presse se déroulera en ligne du 6 au 11 avril. Un événement en faveur du développement durable, avec une sélection de films humains et inspirants.

Comme tout festival, ce rendez-vous s’articulera autour de compétitions. Dans la catégorie des longs-métrages, on retrouvera «Un fils» de Mehdi M. Barsaoui, qui a valu à Sami Bouajila le César du meilleur acteur le 12 mars dernier, «Radioactive» de Marjane Satrapi sur le destin incroyable de la scientifique Marie Curie, «Last Words» de Jonathan Nossiter, «Un printemps à Hong-Kong» de Ray Yeung, et «I am Greta» de Nathan Grossman, sur l’icône écologiste Greta Thunberg.

Les séances qui seront suivies d’un échange entre le public et un membre de l’équipe des différents films, seront payantes et accessibles via la 25e Heure, un système de salles de cinéma virtuelles, ou - pour certaines œuvres - sur la plate-forme de VOD du distributeur Jour de fête. Un jury présidé par la navigatrice Marie Tabarly et composé des réalisateurs Wim Wenders et Jan Kounen, de l’acteur Samuel Le Bihan et du spationaute Jean-Jacques Favier, les départagera et décernera les prix au terme de la manifestation.

Le Festival LE TEMPS PRESSE fête ses 10 ans !





Nous avons la joie de vous présenter l’affiche de la 10ème éditions du festival Le Temps Presse.



10 ans déjà que nous partageons avec vous notre passion pour le cinéma, la force de l'émotion, sur des thèmes importants ! pic.twitter.com/t000yuC2Rp — Le Temps Presse (@Letempspresse) January 8, 2021

A l’instar des tables rondes qui auront notamment pour thème le climat et la biodiversité, et des rencontres qui seront organisées en parallèle des projections, les 32 courts-métrages seront en accès libre sur le site Dailymotion du festival. Eux aussi auront droit à leur jury réunissant le chanteur Pascal Obispo, Gus Le Magicien, l’acteur Tcheky Karyo, la vidéaste et comédienne Emy LTR, ainsi que l’actrice et humoriste Axelle Laffont.

«Police», «Dark Waters», «Voir le jour», «Energy Observer», «Honeyland», «My favorite war» et «Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait» seront présentés hors compétition.