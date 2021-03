Game of thrones : une adaptation théâtrale prévue en 2023

Un nouveau chapitre s’ouvre autour de la saga «Game of Thrones». Une pièce adaptée de la série est actuellement en préparation. Créée en collaboration avec George R. R. Martin, auteur de la série littéraire, cette déclinaison scénique est prévue pour 2023.

L’univers de Westeros bientôt sur les planches, tel est le nouveau défi des producteurs de théâtre Simon Painter, Tim Lawson et Jonathan Sanford, qui avaient monté, en 2014, la revue de magie «The Illusionists» à Broadway. Dans un communiqué, l'équipe a d’ores et déjà dévoilé les contours de la pièce. Elle se déroulera «durant un moment charnière de la série» littéraire, ont-ils précisé. Il s’agit du tournoi d'Harrenhal, événement qui se déroule environ 17 ans avant la première saison de la série télévisée de la chaîne câblée HBO. Un événement capital que George R.R. Martin dépeint ainsi : « Ils étaient peu nombreux à imaginer le carnage à venir quand les gens bien nés et le petit peuple se sont retrouvés à Harrenhal pour observer les meilleurs chevaliers du royaume combattre dans un grand tournoi ».

Les personnages connus au rendez-vous

Confiée au dramaturge britannique Duncan Macmillan, déjà auteur d'adaptations des romans «1984» de George Orwell et «Cité de verre» de Paul Auster, la pièce réunira « beaucoup des personnages les plus connus » de la saga littéraire et de la série, déclinée en huit saisons et diffusée entre 2011 à 2019, a noté la production.

Visiblement très enthousiaste quant à cette adaptation à laquelle il participe, George R.R. Martin a par ailleurs expliqué que «Notre rêve est d'amener Westeros (lieu imaginaire où se déroule «Game of Thrones») à Broadway, à West End (quartier des théâtres de Londres) et en Australie... et plus tard sur une scène près de chez vous». Un projet sur lequel il dit avoir commencé à travailler avant la pandémie de coronavirus.

Cette pièce s'inscrit désormais dans la longue liste des projets initiés autour de «Game of Thrones», à l'instar de la série «House of dragon», un préquel de «Game of Thrones», attendu pour 2022 et développé par HBO.

De son côté, George R.R. Martin travaille toujours à l'écriture du sixième tome de «Game of Thrones», qu'il espérait avoir fini en 2021, comme il l'expliquait en juin dernier.