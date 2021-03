Gérard Filipelli, membre de la célèbre bande des Charlots, est décédé à l'âge de 78 ans

Gérard Philipelli, membre inoubliable de la troupe des Charlots est décédé à l’âge de 78 ans.

C’est le réalisateur et journaliste Gilles Botineau qui a ce mardi 30 mars annoncé sur Twitter la disparition du musicien, comédien et producteur. Gérard Filipelli, surnommé Phil, faisait partie de la célèbre bande des Charlots, qu’il avait lui-même formée, aux côtés de Gérard Rinaldi, Jean Sarrus, Jean-Guy Fechner, Luis Rego et Richard Bonnot.

La joyeuse bande était connue pour ses chansons inspirées des comiques troupiers (Paulette la reines des paupiettes, Les Plaies-bois, Hey Max, Sois érotique, Chagrin d’labour, L’apérobic ou encore Ah ! Viens ! en duo avec Nicole Croisille), et de nombreuses comédies devenues cultes telles que Les Bidasses en folie (1971), Le Grand Bazar (1973) ou encore Les Charlots contre Dracula (1980).

Disparition de Gérard Filipelli, membre de la célèbre bande Les Charlots. Il avait 78 ans...

Avec Jean Sarrus, Gérard Filipelli est le seul à avoir joué dans tous les films des Charlots. Ouvreur de rideaux au cinéma REX avant de faire la connaissance de ses camarades de jeu, il était devenu le guitariste du groupe Les Problèmes, le premier nom des Charlots. Après une collaboration sur un album du chanteur Antoine, les musiciens avaient notamment assuré les premières parties de stars de l’époque comme Johnny Hallyday, Claude François, Françoise Hardy et même Les Rolling Stones. Puis dans les années 1970, alors rebaptisés Les Charlots en référence au personnage interprété par Charlie Chaplin, le groupe avait faire rire des millions de Français au cinéma dans des comédies devenues cultes.

Triste nouvelle avec la disparition de Gérard Filippelli.



Il était l'un des membres du groupe Les Charlots





Les Bidasses en folie (Claude Zidi 1971)

Trio durant ses dernières années d’existence, Les Charlots tourneront un dernier film en 1992, sans Gérard Rinaldi, avant de se séparer définitivement en 1997. Le 2 mars 2012, ce dernier s’éteint éteint des suites d’un cancer à l’âge de 69 ans.