La cérémonie des Molières se dirige vers une annulation

Alors que les rideaux des théâtres sont restés baissés de longs mois, rendant impossible la tenue des représentations, la 33e cérémonie des Molières se dirige vers une annulation pure et simple.

Traditionnellement organisée en mai et diffusée sur France Télévisions, la grand-messe du théâtre, qui récompense chaque année les artistes du spectacle vivant, semble en effet être largement compromise.

C’est ce qu’a laissé entendre Michel Field, directeur culture et spectacles vivants de France Télévisions. Interrogé par l’AFP après avoir évoqué lundi l’annulation de la cérémonie dans les colonnes du Parisien, le responsable de France Télévision confirme : « A priori, pas de Molières cette année, mais un grand rattrapage en 2022 avec l'année Molière », pour les 400 ans du célèbre dramaturge. A défaut de cérémonie qui «n'aurait pas de sens sur une saison où il n'y a pas eu de pièces», comme l'a expliqué Michel Field au Parisien, France Télévisions « se concentre sur Coups de théâtre », un ensemble d'émissions théâtrales sur les différentes chaînes de l'audiovisuel public précise-t-il à l'AFP.

Le président des Molières ne baisse pas les bras

Une annulation qui n’est pas acquise, selon le président de l’Association des Molières, Jean-Marc Dumontet. « Je n'ai pas encore annoncé que les Molières n'auraient pas lieu. J'ai dit à Michel Field que j'allais insister. Je ne désespère pas », explique-t-il à l'AFP, avant de préciser : « Je continue de penser qu'il faut faire les Molières. C’est un acte politique fort ».

Une cérémonie, qui si elle devait avoir lieu, n’attribuerait quoi qu’il arrive aucun prix, exception faite de statuettes d’honneur, comme l’avait déjà acté l’Académie des Molières en janvier dernier.

S'il défend les Molières, Jean-Marc Dumontet agit en parallèle. Egalement producteur et directeur de plusieurs théâtres parisiens, il compte bien maintenir le lien avec le public et faire vivre l'art vivant et la création malgré les contraintes, en proposant du 6 au 28 avril, une édition intégralement en ligne du 4e festival Paroles Citoyennes. Huit spectacles seront donnés en direct du théâtre Antoine et du théâtre Libre et diffusés en ligne, suivis de rencontres digitales entre les artistes et le public.