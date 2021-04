Amy Winehouse : un nouveau documentaire réalisé avec sa mère dévoilé pour les 10 ans de sa mort

La BBC dévoilera le 23 juillet prochain, un nouveau documentaire consacré à l’interprète de Back to black, à l’occasion des dix ans de la disparition d’Amy Winehouse, décédée d’une overdose à l’âge de 27ans.

Six ans après « Amy », film d’Asif Kapadia salué par l’Oscar du meilleur documentaire en 2015 mais critiqué par le père de l’artiste, ce nouveau projet baptisé provisoirement «Amy Winehouse : 10 Years On» a été réalisé avec la participation de sa mère Janis Winehouse.

C’est principalement à travers le regard de sa mère, « une figure proche d’Amy dont nous n’avons pas encore beaucoup entendu parler et dont la version des événements diffère souvent du récit qui nous a été raconté auparavant », explique ainsi la BBC dans un communiqué, que l’histoire et le parcours d’Amy Whinehouse sera raconté. Janis Winehouse, âgée de 66 ans, entend ainsi partager une image plus authentique de sa fille. «Je ne pense pas que le monde connaissait la vraie Amy, celle que j'ai élevée, et je suis impatiente de pouvoir offrir une compréhension de ses racines et un aperçu plus profond de la vraie Amy», a-t-elle expliqué.

New, illuminating and sensitive one-off @BBCTwo film #AmyWinehouse10YearsOn celebrates the life and legacy of Amy Winehouse: https://t.co/QiOeHnUTK7 pic.twitter.com/aDmlqv0FII — BBC Press Office (@bbcpress) March 30, 2021

Un portrait intime pour ne pas oublier

Un projet auquel Janis a accepté de participer parce qu’elle est atteinte de la sclérose en plaque, maladie qui peut provoquer des troubles de la mémoire et qui « menace de la dépouiller de ses souvenirs d'Amy », précise la BBC.

Dix ans après sa mort, en réunissant les témoignages de Janis, mais aussi d’amis, accompagnés d’archives personnelles de la famille et des trésors de la BBC, le film reconstituera un portrait peu connu, tout à la fois festif et intime, de la star britannique. Avec pour ambition de célébrer son génie musicale et d’offrir « une nouvelle interprétation féminine de sa vie, de ses amours et de son héritage».