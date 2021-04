Ces albums à écouter pendant les vacances de Pâques (avec du chocolat)

En cette période plus que morose et face à une crise sanitaire qui perdure, quoi de mieux que la musique pour nous mettre un peu de baume au cœur. Voici une sélection d'albums d'artistes français et internationaux à écouter dans son salon - ou son jardin - pendant les vacances de Pâques. Malgré le couvre-feu, on monte le son.

La Femme

Après «Psycho Tropical Berlin» en 2013 qui avait été couronné d’une Victoire de la musique, et «Mystère» trois ans plus tard, le troisième album de La Femme, «Paradigmes» (Disque Pointu/IDOL), était plus qu’attendu par les fans, impatients de danser sur de nouveaux titres alliant électro pop, rap et rock des années 1960-1970. Une quinzaine de morceaux que le binôme historique composé de Sacha Got et Marlon Magnée a puisé dans un recueil d’une centaine de chansons qu’il a écrites pendant dix ans. Le collectif, qui sera en concert au Zénith de Paris le 21 mai 2022, a fait appel à des voix féminines, à l’instar de la chanteuse Clara Luciani. On a envie de «foutre le bordel» avec eux !

Eddy de Pretto

Révélé en 2018 avec l'opus «Cure» vendu à plus de 300.000 exemplaires, Eddy de Pretto signe «A tous les bâtards» (Romance Musique/Universal) où il parle de ses débuts en tant qu’apprenti chanteur (notamment sur «Bateaux mouches»), de la drogue et de ses passions amoureuses. «Je voulais raconter des choses plus expérimentées dans ma chair, je suis remonté plus loin, c’est comme un prequel en quelque sorte : comment j’en suis arrivé à faire de la musique», a expliqué le chanteur originaire de Créteil, en banlieue parisienne, dans un entretien à l'AFP. Des morceaux dont les mots résonnent avec force et que l’interprète de «Kid» défendra dans le cadre d’une tournée française dès le 8 octobre prochain. On croise les doigts.

L'Impératrice

A mi-chemin entre disco-pop et funk-électro, L’Impératrice est un groupe français à la renommée internationale. Leur deuxième album «Tako Tsubo» (Microqlima), titre japonais qui évoque un malaise après un choc émotionnel ou le syndrome des cœurs brisés, le groupe de six musiciens, mené par la chanteuse Flore Benguigui, a commencé à le composer avant la crise sanitaire et pendant le confinement. «Hématome», «Voodoo», «Fou»… autant de titres qui ne suivent pas une structure classique alternant couplets et refrains, mais qui sont tous nés d’une envie commune avec des thématiques actuelles et de société. La formation à l’origine de «Matahari», son premier opus sorti en 2018, évoque en effet la violence des réseaux sociaux ou le sexisme dont a été victime Flore Benguigui par le passé.

Demi Lovato

A cause de son addiction à différentes drogues, Demi Lovato a frôlé la mort il y a trois ans et voit ce nouvel album, baptisé «Dancing with the Devil…The art of starting over», comme une renaissance. Ce 7e disque de l’artiste américaine revient sur cette descente aux enfers et cette dépendance qui hante sa vie. Composé de dix-neuf chansons, cet opus sortira le 9 avril en complément du documentaire éponyme, dévoilé sur YouTube le 23 mars.