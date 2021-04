Eurovision 2021 : le concours accueillera un public test pour évaluer les risques de contaminations au coronavirus

Les Pays-Bas ont annoncé ce jeudi que le concours de l’Eurovision, qui doit se tenir au mois de mai à Rotterdam, accueillerait du public.

Cette décision servira de test « laboratoire de terrain » pour évaluer les risques de contamination au Covid-19 dans ce type d’événement, a-t-il été expliqué.

La jauge du public sera cependant limitée à 3500 personnes pour chacun des neuf concerts planifiés, dont les trois qui composent les phases finales du concours - les deux demi-finales et la finale - qui sont aussi retransmis à la télévision.

Un test négatif sera cependant exigé à l’entrée, précise le gouvernement néerlandais qui, par la voix de son ministre des médias Arie Slob, se réjouit d’organiser cet événement « en toute sécurité ». Le projet pourra néanmoins être annulé en cas de flambée des contaminations à l’approche du concours qui commencera ce 18 mai, a-t-il été précisé.

Le cas échéant, l’Eurovision se tiendrait quand même, mais sans public. Pas question cette fois d’annuler le concours comme cela avait eu lieu, pour la première fois de son histoire, l’an passé en raison de la pandémie.

Cette année, c'est Barbara Pravi qui défendra les couleurs de la France.

Rotterdam, im so so so READY @EurovisionF2 @Eurovision pic.twitter.com/R5P7KS60ND

— Barbara Pravi (@Babpravi) March 19, 2021