Les meilleurs mangas d'avril 2021

Des androïdes, des tueurs à gage, des diables, des femmes guerrières et des écrivains dépressifs peuplent les mois de mars et d'avril au rayon mangas. Voici donc notre sélection des nouveautés actuelles qu'il ne faut pas manquer.

© By Mito Shinji/Shueisha

Poursuivant sur sa lancée après l'excellent Sarissa of Noctilucent Cloud sorti en février dernier, Panini Manga propose un autre récit de science-fiction qui devrait recevoir un bon accueil auprès des fans du genre. Baptisé Alma, ce titre nous plonge dans un monde post-apocalyptique où le jeune Ray assiste impuissant la mort de sa meilleure amie. Alors qu'il croyait cette dernière humaine, il découvre alors que celle qui était à ses côtés 15 ans durant était en réalité un androïde. Problème, Ray est seul et se met alors en tête de trouver d'autres humains dans ce monde perdu. Sa seule piste ? Remonter jusqu'à celle qui a tué son amie.

Au manette de ce récit inspiré du roman Je suis une légende (1954) de Richard Matheson, Shinji Mito livre un manga d'une beauté graphique impressionnante, certaines planches semblant exploser hors des pages. Surtout, Alma s'inscrit dans les œuvres de SF à suivre de près ces derniers mois, aux côtés d'Aposimz, d'Adam L'Ultime Robot et de Wombs.

Alma, de Shinji Mito, éd. Panini Manga, tome 1 disponible le 7 avril (récit complet en quatre tomes).

Mission : yozakura family

YOZAKURA-SANCHI NO DAISAKUSEN © 2019 by Hitsuji Gondaira/SHUEISHA Inc.

Alors que les éditions Kurokawa éditent l'excellent Spy x Family, Kana propose quant à lui de faire la connaissance d'une autre famille d'espions avec Mission : Yozakura Family. Un nouveau shônen issu de Jump Comics au Japon, qui met en scène un adolescent qui doit infiltrer une famille d'espions complètement déjantée.

Un titre bourrée d'humour et bien ficelé, qui devrait également ravir les amateurs d'Assassination Classroom. Son auteur, Hitsuji Gondaira, y dépeint une galerie de personnages hauts en couleur, que renierait pas le créateur de One Piece, le tout étant porté par un dessin plus que réussi. Un shônen qui s'inscrit dans une belle dynamique.

Mission : Yozakura Family, de Hitsuji Gondaira, éd. Kana, tome 1 disponible.

mashle

Vous en avez marre d'Harry Potter, même si, au fond, vous l'aimez bien ? Alors Kazé vous invite à vous divertir avec Mashle. Classé parmi les shônens du mois, ce titre est pensé comme une parodie des aventures du célèbre sorcier à lunettes, mais en plus... percutant.

Dur, dur de devenir sorcier lorsqu'on n'a aucun pouvoir magique, surtout lorsque on vit dans un monde où ne pas en avoir est puni de mort. On comprend donc mieux l'impasse dans laquelle doit vivre notre héros du jour : Mashle Burnedead. Un jeune homme qui, s'il n'a aucun don pour la magie, possède un atout bien particulier : celui de posséder une force physique impressionnante.

Lorsqu'il est contraint de rejoindre l'académie d'Easton (l'équivalent de Poudlard), Mashle se prépare alors à aller briser des baguettes magiques et casser des balais volants pour se faire respecter. A la lecture du premier tome, on pense inévitablement à Harry Potter mais aussi à One Punch Man et Mob Psycho 100, dont l'humour omniprésent s'amuse à détourner les codes du genre. Chose que Hajime Komoto, auteur de Mashle, sait faire avec talent.

Mashle, de Hajime Komoto, éd. Kazé, tome 1 et 2 disponibles le 7 avril.

la déchéance d'un homme

© 2017 Junji ITO /SHOGAKUKAN

Les éditions Delcourt-Tonkam rendent hommage au mangaka Junji Ito, grand maître de l'horreur. Après la réédition de Spirale, l'un de ses chefs d'œuvres à découvrir d'urgence, l'éditeur s'attaque à La Déchéance d'un Homme. Une œuvre en trois tomes, dont le premier est disponible. On y découvre la vie de Yôzô Ôba, un homme qui aurait pourtant tout pour plaire. Beau garçon, intelligent et drôle, il cache en réalité une part bien plus sombre car Yôzô ne comprend pas ce qu'est le bonheur, ni le concept de la passion.

Dévoré par ses démons intérieurs, notre protagoniste raconte (à la manière d'une biographie) son long cheminement vers la dépression, même si tout le monde le perçoit comme un clown. Une déchéance que dépeint Junji Ito avec tout son savoir-faire, rivalisant d'ingéniosité pour mieux nous surprendre, nous dégoûter ou nous horrifier aux détours de planches savamment construites. Une œuvre tirée du roman du même nom écrit par Osamu Dazai et publié en 1962, très proche des récits de H.P. Lovecraft et que les amateurs apprécieront.

La Déchéance d'un Homme, de Junji Ito, éd. Delcourt-Tonkam, tome 1 disponible (complet en trois tomes).

Wombs

Wombs © 2010 Yumiko Shirai/Shogakukan

Après l'excellent Le Siège des Exilées publié en février dernier, les éditions Akata persistent dans les récits de SF développés par des autrices très inspirées avec Wombs. Un manga de Yumiko Shirai qui est à suivre de près. Ses planches nous emmènent dans le futur où l'humanité est en conflit avec une race extraterrestre. Le lecteur arrive alors sur une planète où les femmes sont employées par l'armée pour porter des fœtus hybrides (fécondés par les aliens) leur conférant des pouvoirs qui dépassent notre entendement. Reste que ces soldats d'un nouveau genre ne connaissent pas la vérité.

Si nous n'en dirons pas plus pour conserver le suspens, retenez que Wombs est une véritable réussite pour qui souhaite découvrir une SF vraiment originale et inspirée. Paru en 2010 au Japon, le manga de Yumiko Shirai a reçu le Grand Prix japonais de la science-fiction en 2016. Une distinction rarissime pour un manga.

Wombs, de Yumiko Shirai, éd. Akata, tome 1 disponbile (en cinq tomes complets).

banana fish

BANANA FISH FUKKOKUBAN © 2018 Akimi YOSHIDA/SHOGAKUKAN

Panini Manga poursuit sa logique de réédition de ses œuvres phares. Et cette fois-ci, c'est Banana Fish qui profite d'un retour dans une version estampillée Perfect. Déjà publié en France entre 2002 et 2006, le manga d'Akimi Yoshida était souvent revendu à prix d'or auprès des collectionneurs. Il faut dire que ce titre s'était forgé une solide réputation de par sa qualité et son récit coup de poing qu'il est difficile d'oublier. Profitant d'un retour en grâce en 2019 grâce à Amazon Prime Video qui lui a offert une série animée très fidèle, Banana Fish et ses fameuses couvertures jaunes est donc de retour en librairies.

Son autrice nous plonge dans l'univers sale des gangsters et des bandes rivales, à travers le regard de Ash, l'un des anti-héros les plus charismatiques du manga. A la tête de sa bande new-yorkaise il tentera d'élucider le mystère qui entoure la vente d'une drogue et une vague de suicides. Publié au Japon dès 1987, Banana Fish conserve toute sa noirceur et sa maturité. Cette édition Perfect profite d'un grand format (21 x 15 cm) et réunit deux volumes par tome, un bon point pour réunir les 19 tomes que comptait l'édition d'origine. Il est à noter que le 10e tome de cette nouvelle collection présentera en bonus des histoires courtes et des dessins inédits en France. Une excellente nouvelle.

Banana Fish - Perfect Edition, d'Akimi Yoshida, éd. Panini Mangas, tomes 1 et 2 disponibles.

Le conte des parias

NOKEMONO-TACHI NO YORU © 2019 Makoto HOSHINO / SHOGAKUKAN

Lorsque l'on vend son aime au diable, c'est parfois pour obtenir le meilleur, mais souvent pour vivre le pire en retour. S'inscrivant dans la logique du célèbre Faust de Goethe (1749-1832), Le Conte des Parias nous transpose dans le Londres du XIXe siècle où un diable se lie d'amitié avec une jeune fille prisonnière d'un prêtre vénal et lubrique. Pour venir en aide à la jeune fille, ce diable compatissant promet de la libérer à condition que celle-ci lui offre sa vue, seule moyen de créer un pacte qui sauvera sa vie. De ce lien naîtra alors une grande amitié entre cet être extraordinaire qui a traversé les siècles et la jeune fille timide et renfermée. Mais leur vie ne sera pas une partie de plaisir, car leur tandem sera pris en chasse par des tueurs de diables, chargés d'éradiquer ces créatures et quiconque les a cotoyées.

S'inscrivant dans la veine du romantisme du XIXe siècle, des récits vampiriques et des drames familiaux, Le Conte des Parias est une belle surprise à découvrir aux éditions Doki Doki. Le trait de Makoto Hoshino est inspiré et l'ambiance mûre et violente qui s'en dégage le classe parmi les mangas ado-adultes du moment.

Le Conte des Parias, de Makoto Hoshino, éd. Doki Doki, tomes 1 et 2 disponibles.

Persona 4

© ATLUS © SEGA All rights reserved. © Shuji Sogabe 2009

Alors que Persona 5 Royal et Persona 5 Strikers ont cartonné auprès des joueurs, l'opus précédent sorti en 2008 avait laissé lui aussi un souvenir impérissable aux fans de la saga. En ce mois d'avril 2021, il est temps de découvrir sa version en mangas aux éditions Mana Books. C'est donc avec un petit plaisir coupable que l'on (re)plonge dans le quotidien du charismatique Soji Seta. Un lycéen qui va enquêter avec ses camarades sur une série de meurtres commis dans la campagne japonaise. Avec leurs pouvoirs paranormaux, ils navigueront entre la réalité et une dimension parallèle pour faire face à d'étranges créatures.

Hérité du célèbre RPG, le scénario de Persona 4 approfondit certains points et n'oublie pas de traiter au passage les problèmes sociétaux auxquels fait face la jeunesse nippone. Une excellente adaptation, à la fois fidèle au jeu et portée par un style branché.

Persona 4, de Suji Sogabe/Atlus, éd. Mana Books, tome 1 disponible (récit complet en 13 tomes).

the ride-on king

© Yasushi Baba / Kodansha Ltd.

Et si Vladimir Poutine était envoyé dans un monde d'heroic-fantasy pour y assouvir ses rêves de domination ? Voici, dans l'esprit, le manga «WTF?!» du moment à découvrir aux éditions Kurokawa. The Ride-on King met en scène le président de la République de Prussie, Alexandre Ploutinov. Un homme, expert en arts-martiaux, qui a réussi à tout dompter y compris des requins (!). Blasé, ce leader charismatique se retrouve projeté dans un monde parallèle après avoir été victime d'un accident. Mais sur cette terre, des animaux de légendes (dragons et chimères notamment) viennent terroriser les habitants. Il n'en fallait pas plus pour raviver la flamme d'Alexandre Ploutinov.

A prendre au second degré, The Ride-on King s'avère très plaisant, tant par son dessin particulièrement chiadé que par son récit franchement original. On finirait même par s'attacher à ce clone de Vladimir Poutine, dont les ambitions loufoques donnent à voir des situations de plus en plus cocasses à mesures que les chapitres s'enchaînent.

The Ride-on King, de Yasushi Baba, éd. Ki-oon, tome 1 disponible.

kaguya -sama Love is War

© by AKASAKA Aka / Shûeisha

«L'amour est une guerre, le premier qui déclare ses sentiments la perd». C'est par cette formule que Pika accroche ses lecteurs autour des deux premiers tomes de Kaguya-Sama Love is War. Un manga très attendu chez les amateurs de shôjo et de shônen.

Comptant déjà 21 tomes au Japon, cette comédie romantique, déjà présente en série animée chez Wakanim, s'amuse de la hiérarchie amoureuse. Une théorie selon laquelle quand deux personnes se rencontrent, la première qui avoue ses sentiments à l'autre se trouvera dominée par ce dernier. Un concept que Kaguya Shinomiya et Miyuki Shirogane, deux élèves de lycée, prennent très au sérieux. C'est ainsi que ces deux adolescents, au QI qui fait péter les scores et considérés comme les plus brillants de leur établissement, décident de se déclarer la guerre. Ni l'un, ni l'autre n'étant prêt à céder pour ne pas se retrouver en position d'infériorité.

Aka Akasaka nous livre ici un manga rafraîchissant dans son domaine, qui devrait plaire à un public plus large. Les cases s'enchaînent et le charme opère entre ce couple machiavélique (et drôle malgré lui).

Kaguya-sama Love is War, de Aka Akasaka, éd. Pika, tomes 1 et 2 disponibles.