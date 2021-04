Le festival de théâtre «Paroles citoyennes» ouvre aujourd'hui son édition 100 % digitale via Facebook

A partir de ce mardi soir et jusqu’au 28 avril, la quatrième édition du festival Paroles citoyennes, qui réunira notamment sur scène Julie Gayet, Jacques Weber, Lambert Wilson ou encore Pierre Deladonchamps, s’associe à Facebook pour ouvrir les portes des théâtres virtuellement.

« Les théâtres restent fermés mais nous ne pouvions plus attendre », explique ainsi Jean-Marc Dumontet, producteur du festival, dans un communiqué. « Parce que les spectacles et le lien avec les spectateurs nous manquent, et parce que la création continue malgré tout», poursuit-il, le producteur et directeur de plusieurs théâtres parisiens a donc décidé de créer une édition intégralement en ligne de ce rendez-vous. Jusqu’au 28 avril, le festival s’associe ainsi à Facebook et à son opération #ensemble au spectacle, outil lancé lors du premier confinement pour garder le lien, qui permet depuis l’été d’assister à des événements payants en ligne afin de soutenir financièrement le spectacle vivant.

Un festival entièrement diffusé sur Facebook

Après le Ballet de l’Opéra National de Paris sous la direction d’Aurélie Dupont, et une représentation inédite de la pièce « Le Petit Coiffeur » de Jean-Philippe Daguerre, c’est donc pour la première fois tout un festival de théâtre qui se produira en direct sur Facebook.

Dès ce soir et tout au long du mois d’avril, huit spectacles seront donnés en direct depuis le théâtre Antoine et le théâtre Libre, et retransmis en live sur Facebook à 19 h. Commercialisée 8, 99 euros, chaque représentation sera suivie d’une rencontre afin de proposer un moment d'échange. Alors que le festival aborde chaque année de grands sujets de société, les héros contemporains seront mis à l’honneur à l’occasion de cette quatrième édition, qui réunira textes forts et artistes de renom.

Julie Gayet, Jacques Weber, Pierre Deladonchamps... sur scène

De nombreux artistes ont répondu à l’appel du festival cette année. Une quatrième édition qui donnera, entre autres, à voir le portrait de femmes et d’hommes combatifs et engagés. Pierre Deladonchamps, César du meilleur espoir masculin en 2014 pour «L’Inconnu du lac», ouvrira le bal ce soir à 19h, avec une lecture exceptionnelle des mémoires d’Edward Snowden. Avec une question en filigrane : Que se passe-t-il dans la tête d’un lanceur d’alerte ?

Parmi les autres temps forts, Jacques Weber donnera de son côté à entendre la voix d’Albert Camus et sa vision de l’art (le 17 avril) à travers la lecture du « Discours de Suède », un ensemble de discours donnés par l'auteur après l’obtention de son Prix Nobel, quand Julie Gayet et Judith Henry présenteront, dans le cadre d’un nouveau dispositif, les portraits de femmes fascinantes (le 22 avril) d'après « Je ne serais pas arrivée là, si… ». Un ouvrage de la journaliste d’Annick Cojean sorti en 2019, qui a eu la bonne idée de lancer cette phrase à vingt-sept personnalités féminines, d’Agnès B à Marianne Faithfull en passant par Christiane Taubira, Marie-Claude Pietragalla, Juliette Gréco, Amélie Nothomb... chacune dévoilant ce qui les a forgées.

Femme d’exception à plus d’un égard, Simon Veil a elle aussi inspiré des générations de femmes. Parmi elles, Cristiana Reali et Noémie Develay interprèteront (le 28 avril) «Simone Veil – Les combat d’une effrontée», une création inspirée de sa vie et de son œuvre.

Une programmation exceptionnelle, qui proposera également de découvrir «Désaxé» d’Hakim Djaziri, succès du festival Off d'Avignon en 2019 autour de la radicalisation, et réunira par ailleurs Lambert Wilson et Andréa Bescond (le 19 avril) dans «Emportés par la Commune», de Laurent Seksik. Une histoire d’amour sur fond de Commune de Paris, dont on célèbre cette année le 150e anniversaire, qui gronde et rebat les cartes d’une nouvelle société.

Autant de textes et de pièces qui interrogent le monde d’hier, d’aujourd’hui et de demain et feront rayonner le spectacle vivant et la parole des artistes, non pas sur scène mais sur les réseaux.