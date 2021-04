Notre-Dame de Paris : Dadju, Gim's et Slimane dépassent le million de vues avec leur reprise du tube «Belle»

L'original est devenu un tube incontournable, cette reprise est partie pour suivre le même destin. En sortant hier soir le clip du titre «Belle», issu de la comédie musicale «Notre-Dame de Paris», le trio Dadju, Gim's et Slimane comptabilise déjà plus d'un million de vues dès le lendemain, ce mardi à 13h.

C'est Gim's qui a officialisé la collaboration, en publiant sur ses réseaux le clip de cette reprise. Dans un décor futuriste qui n'a plus grand chose à voir avec l'histoire décrite par Victor Hugo dans son célèbre roman éponyme, les trois chanteurs ont redoublé d'effort pour offrir leur plus beau timbre de voix, et le résultat est là.

Si le rendu est forcément différent comparé à l'original, les trois chanteurs n'ont pas à rougir de la comparaison avec le trio d'origine, doté pourtant de biens beaux organes. Garou, Daniel Lavoie et Patrick Fiori avaient fait carton plein en 1998 lors de la sortie de la musique de la comédie musicale Notre-Dame de Paris, véritable phénomène en France mais aussi à l'étranger les années suivantes, avec une tournée qui allait faire du spectacle un concurrent des superproductions anglo-saxonnes, références en la matière.

«Belle», composé par Richard Cocciante pour des paroles écrites par Luc Plamandon, avait été désignée Chanson de l'année aux Victoires de la Musique en 1999. Surtout il est, en France, le single le plus vendu dans les années 1990, et le troisième toutes époques confondues, avec 18 semaines passées en tête des ventes, et 2,5 millions d'exemplaires vendus.

Et pour tous ceux qui n'auraient plus entendu ce titre depuis quelques années, la recette fonctionne toujours avec la même efficacité : la mélodie pourrait bien vous rester gravée en tête pour la journée, preuve du talent des compositeurs à l'origine de ce tube devenu un classique. Alors pourquoi ne pas en reprendre une petite louche ?