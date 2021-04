Indochine : Nicola Sirkis annonce le report de la tournée anniversaire

Le leader d’Indochine a annoncé sur Twitter le report du Central Tour en 2022.

Malheureusement pour les fans, il faudra encore patienter pour l’anniversaire des 40 ans du groupe. En raison de la crise sanitaire, les concerts ne seront pas pour tout de suite… « Nous prenons la parole aujourd'hui pour hélas annoncer ce que nous redoutions le plus, le report du Central tour en 2022 », a fait savoir Nicola Sirkis. « Nous y avons cru, nous y avons travaillé et nous avons espéré...de réussir à maintenant ces six dates cette année. Il est inutile ici de vous décrire les raisons qui nous obligent à le faire, vous le savez tous et le vivez tous comme nous », a-t-il déploré.

400.000 places avaient déjà été vendues pour ces concerts, mais que les détenteurs se rassurent. « Tous les billets du Central tour 2021 seront valables en 2022. Les places resteront les mêmes dans les gradins et il en va de même pour le personnel soignant invité », a précisé le chanteur, confirmant sa volonté de remercier le personnel soignant, en première ligne dans la lutte contre le Covid-19.

« Les jours meilleurs vont revenir et nous fêteront tous ensemble non pas nos 40 ans, mais nos 41 ans avec vous et cela sera beau et grand », a conclu Nicola Sirkis pour terminer sur une note positive.