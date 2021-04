Nice célèbrera Antoine de Saint-Exupéry toute l'année

Un timbre de collection à l’effigie de l'oeuvre du célèbre personnage blond sera vendu en avant-première aujourd'hui et demain dans deux points de vente de la capitale azuréenne, et ce trois jours avant sa diffusion dans tous les bureaux de postes dans tout le pays.

C’est le livre non-religieux le plus traduit au monde puisqu’il est disponible dans 450 versions officielles. Cette année, Le Petit Prince fête son 75e anniversaire. L’œuvre, parue en 1946 en France vient d’avoir les faveurs de La Poste. Hier, le maire de Nice Christian Estrosi, le directeur de la Succession «Saint Exupéry-D’agay» Olivier de Giraud d’Agay, le délégué général de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse Nicolas Delsalle et la directrice du développement et des partenariats de La Poste Alpes-Côte d’Azur Nathalie Abellone ont officiellement dévoilé, face à la Baie des Anges, le nouveau timbre de collection en hommage à cette œuvre. Et ce n’est pas tout à fait un hasard si les héritiers du célèbre écrivain, poète et aviateur (disparu en vol en 1944 au large de Marseille) ont choisi Nice pour le présenter.

«Des souvenirs impérissables»

«Antoine de Saint-Exupéry a vécu à Nice et il s’y est forgé des souvenirs impérissables, a rappellé Olivier de Giraud d’Agay, neveu de l’écrivain. Dans cette ville il a trouvé l’inspiration. Il y est d’ailleurs souvent revenu, puisque sa sœur y vivait». «C’est également dans notre mairie, qu’il a épousé sa femme Consuelo, le 21 avril 1931», a précisé Christian Estrosi. La municipalité prévoit d’ailleurs de rebaptiser la salle des mariages de l’hôtel de ville du nom d’«Antoine et Consuelo de Saint-Exupéry».

Toute l’année, la ville rendra hommage à l’écrivain. En effet, 2021 sera également l’année des 90 ans de la première édition du roman «Vol de Nuit», en partie écrit à Nice. «Antoine et Consuelo de Saint-Exupéry ont vécu à Cimiez (un quartier collinaire niçois, Ndlr), ajoute le maire. Leur maison appartient désormais à un propriétaire privé, mais nous veillons à ce qu’elle ne soit pas dénaturée».