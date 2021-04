Zlatan, Angèle, Mc Fly et Carlito, Orelsan… le casting hallucinant du nouvel Astérix dévoilé

Alors que le tournage d’«Astérix et Obélix, l’empire du milieu » démarrera dans les prochains jours, le casting du film réalisé par Guillaume Canet a été dévoilé. Il donne le tournis et réunit une pléiade de stars.

Reporté en raison de la crise sanitaire, le film, qui devait sortir en 2021 et être tourné l’année dernière en Chine a pris du retard, mais il réserve bien des surprises. Son casting en tête. Outre Guillaume Canet (Astérix), Marion Cotillard (Cléopâtre) ou encore Gilles Lellouche (Obélix), il réunira en effet, des artistes et personnalités inattendus.

Zlatan jouera Antivirus

A commencer par la star du ballon rond Zlatan Ibrahimovic, qui fera une apparition dans le rôle d’Antivirus, comme il l’a annoncé sur son compte Instagram. Happening oblige, artistes et acteurs ont en effet dévoilé leur participation à ce nouveau volet en postant le nom de leur personnage sur leur compte Instagram.

Chanteurs et humoristes au rendez-vous

Plusieurs chanteurs et musiciens ont également accepté de participer à ce projet. Loin de leur rôle habituel, Angèle campera Falbala, Orelsan endossera le rôle de Titanix, Matthieu Chedid sera Remix et Philippe Katerine se métamorphosera en Assurancetourix.

Guillaume Canet mise également sur le rire et s’est entouré de spécialistes en la matière. Les humoristes Monsieur Fraize, Thomas VDB, Bun Hay Mean, Issa Doumbia et Jason Chicandier seront de la partie et endosseront respectivement les rôles de Plexus, Sinus, Deng Tsin Qin, Baba et Ordralfabetix.

On retrouvera aussi Monsieur Fraize (Plexus), Thomas VDB (Sinus) et Issa Doumbia (Baba) #Astérix (7/?) pic.twitter.com/jgXEvVvshV — Jérôme Lachasse (@J_Lachasse) April 8, 2021

Ils pourront compter sur l’appui de Manu Payet (Ri Qi Qi), Audrey Lamy (Bonemine), Ramzy (Epidemaïs), Jérôme Commandeur (Abraracourcix) ou encore Vincent Desagnat (Perfidus), habitués à surfer entre humour et cinéma. Le réalisateur compte par ailleurs s'appuyer sur la répartie de McFly et Carlito. Après avoir été invités à l’Élysée, le parcours des deux Youtubeurs se poursuit à l’écran puisqu’ils camperont les rôles de Radius et Cubitus.

Choix plus conventionnel mais tout aussi pharaonique, les acteurs Pierre Richard et Vincent Cassel se glisseront quant à eux dans la toge de Panoramix et Cesar. Un casting qui promet.