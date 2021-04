Films en VOD : ces sorties à ne pas manquer au mois d'avril

En attendant la réouverture des salles de cinéma, le salon fait office de lieu de projection où l'on (re)découvre, seul(e), en famille ou entre amis - six maximum - blockbusters, comédies, drames ou films d'animation. Voici une rapide sélection des sorties VOD au mois d'avril.

«Possessor», de Brandon Cronenberg

Réalisé par Brandon Cronenberg, qui marche sur les pas de son père, auteur, entre autres, de «La mouche», «Possessor», qui mêle scènes d’horreur et de science-fiction, a remporté le Grand prix au festival fantastique de Gérardmer en janvier dernier. Il s’intéresse à la tueuse à gages Tasya Vos qui intègre une organisation secrète, laquelle a développé une technologie permettant de se glisser dans le corps d’une personne, et de la pousser à commettre des crimes, comme supprimer le directeur d’une grande société. Mais la violence va supplanter la raison.

Le casting de ce film réunit les acteurs Andrea Riseborough, Jennifer Jason Leigh, Christopher Abbott, ainsi que Sean Bean qui a notamment incarné le personnage de Ned Stark dans la série à succès «Game of Thrones».

«Wonder Woman 1984», de Patty Jenkins

Le blockbuster qui n’est finalement pas passé par la case cinéma, débarque à la location avant d’être diffusé sur Canal+. Les fans de Diana Prince, princesse des Amazones, l’avaient laissée en pleine Première Guerre mondiale dans un volet sorti en 2017. Quatre ans plus tard, Wonder Woman, toujours interprétée par l’actrice israélienne Gal Gadot, est de retour en 1984 dans une Amérique où le consumérisme triomphe.

La tranquillité ne sera que de courte durée pour elle puisqu’elle devra reprendre son lasso et sa combinaison pour combattre la méchante Cheetah (Kristen Wiig) et l’homme d’affaires Max Lord, qui peine encore à faire fortune. Un nouveau chapitre qui promet de l’action, des cascades et une bonne dose d’humour.

«Poly», de Nicolas Vanier

Après «Belle et Sébastien» sorti en 2013, le réalisateur se penche de nouveau sur l’une des œuvres de Cécile Aubry en revisitant «Les aventures de Poly», célèbre feuilleton télévisé diffusé en 1961. Jouée par Elisa de Lambert, l’héroïne qui remplace le petit garçon dans cette version modernisée, s’installe avec sa mère (Julie Gayet) dans un petit village du sud de la France, mais a du mal à oublier Paris et à se faire des copains. Elle se lie d’amitié avec un Shetland qui appartient à un cirque itinérant.

Mais tout ne sera pas de tout repos… Surtout que Monsieur Loyal (Patrick Timsit) est un véritable tortionnaire et que l’animal est victime de maltraitance. L’occasion pour le châtelain (François Cluzet) de sortir de son silence. Outre la cause animale, ce film familial d’aventure évoque aussi l’évolution de la condition féminine, Louise, la maman, étant une infirmière divorcée qui fume, conduit et porte des pantalons.

«Petit Vampire», de Joann Sfar

Il y a 300 ans, un petit garçon a échappé à la mort grâce à un mystérieux capitaine. Lui et sa mère Pandora sont devenus des morts-vivants. Bloqué à l’âge de 10 ans, «Petit Vampire» s’ennuie et rêve d’aller à l’école. Bravant tous les interdits avec Fantomate, son bouledogue, il va prendre la fuite et rencontrer Michel. Fou de joie et avec toute l’innocence des garçons de son âge, il ne verra pas que l’ennemi Gibbous le suit à la trace dans le but de détruire sa famille.

Joann Sfar adapte sa bande-dessinée à succès, et signe un film d’animation en 2D fidèle à la BD, drôle, poétique et engagé. Une véritable ode à la différence et à l’amitié qui doit aussi sa réussite à des décors magiques où les bateaux de pirates flottent dans les airs, surplombant une Côte d’Azur ultra colorée, référence aux origines du cinéaste et dessinateur niçois. Avec les voix de Camille Cottin, Alex Lutz et Jean-Paul Rouve.