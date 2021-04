Le rappeur Lil Nas X sort un jeu vidéo pour twerker avec lui

Après les «Satan Shoes» contenant des gouttes de sang, voici le jeu «Twerk hero». Lil Nas X propose ainsi dans un petit jeu accessible gratuitement en ligne, pour faire danser le rappeur au rythme de son morceau Montero.

Il faut dire qu'avec ce titre, baptisé dans son entier « Montero (Call Me By Your Name)», l'artiste a fait forte impression, cumulant les premières places sur les plates-formes de streaming dans 19 pays, sans doute bien aidé par la récente polémique née aux Etats-Unis après la sortie de ses Nike revisitées en Satan Shoes, jugées blasphématoires là-bas.

Le jeu prolonge la promo sur un autre support, et reprend ainsi, à travers quatre niveaux, les différents décors du clip de «Montero» - visionné près de 110 millions de fois sur Youtube - et met au défi l'utilisateur de faire bouger en rythme le fessier du rappeur, pour récolter des étoiles et un score sur 50.

Une nouvelle forme de communication

L'utilisateur voit s'afficher en début de partie le message «Attrapez les fesses et frappez les tentations qui approchent». Une instruction d'un goût quelque peu douteux.

MY NEW GAME “TWERK HERO” IS OUT NOW! CAN U MAKE IT THROUGH ALL LEVELS?! pic.twitter.com/Juhr1jiZx4 — nope (@LilNasX) April 7, 2021

Si le gameplay reste limité, «Twerk Hero» - disponible gratuitement ICI - a au moins l'avantage d'être rapidement addictif, surtout pour ceux à qui «Montero» donne une irrépressible envie de bouger les hanches.

Lil Nas X a lui-même fait la promo de cet ovni video-ludique, développé avec Unity et proposé par Roni Games - dans un tweet déjà liké plus de 52.000 fois, preuve du succès du rappeur qui ose défier le diable.

Il n'en est pas à sa première incursion dans le secteur, puisqu'il avait donné un concert de 30 minutes en 2020 dans l'univers du jeu «bac à sable» (à l'instar de Minecraft) Roblox, visionné par 33 millions de joueurs.