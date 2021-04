Gilles Lellouche prend 20 kilos pour incarner Obélix dans le prochain film Astérix

Avec son incroyable casting réunissant aussi bien le footballeur Zlatan Ibrahimovic que la chanteuse Angèle, le film «Astérix et Obélix : l'Empire du Milieu», dont le tournage vient de commencer ce lundi, est déjà très attendu. Pour Gilles Lellouche, c'est au contraire une période douloureuse, lui qui doit s'astreindre à un régime draconien pour rentrer dans le large costume d'Obélix.

Le comédien, qui retrouve son compère Guillaume Canet dans la peau d'Astérix et du réalisateur, doit en effet prendre la place qui était jusque-là occupée par Gérard Depardieu, dont la morphologie était naturellement plus disposée à occuper un rôle «XXL». Et tous les effets spéciaux, costumes et maquillages du monde ne peuvent malheureusement lui suffire.

C'est donc à un programme particulier que Gilles Lellouche s'astreint depuis maintenant plusieurs semaines, ce qui devrait rassurer en passant les fans du livreur de menhirs, étonnés lors de l'annonce du casting par le manque de ressemblance entre le comédien et l'icône de BD.

Gilles Lellouche a «envie de chialer tous les jours»

L'acteur désormais installé sur les plateaux de tournage, c'est son frère Philippe Lellouche qui est venu donner de ses nouvelles et faire part de son programme drastique, qui semble lui miner le moral. « Il m'a appelé en me disant : "c'est épouvantable, j'ai envie de chialer tous les jours", parce qu'il prend 20 kilos pour jouer Obélix», a-t-il expliqué lors de l'émission d'Europe 1 On n'a qu'une vie dans la vie.

« Il fait de la muscu deux heures par jour, parce qu'il faut qu'il soit gros mais musclé », a détaillé le grand frère du futur Obélix, lui-même comédien, précisant que «ce n'est pas une petite gageure, passer derrière Gérard Depardieu».

Et la prise de poids semble relever de la phobie dans la famille Lellouche : «Grossir, c'est notre angoisse» , a ajouté Philippe Lellouche. Régime sévère, musculation, assistance par des nutritionnistes...De quoi faire craquer son petit frère : « Il me dit tous les jours : "Quand j'entends le coach sonner à la porte, j'ai envie de chialer. J'en peux plus".»

Ler binôme de Guillaume Canet à l'écran aura eu en tout cas le temps de parfaire sa transformation physique, puisque le tournage du film a été repoussé d'un an pour cause de coronavirus, et vient tout juste de commencer, non pas en Chine comme espéré avant la pandémie, mais dans les studios de Bry-sur-Marne.

Comme pour la plupart des projets en cours de réalisation actuellement, aucune date précise de sortie n'a été avancée, autre que celle d'une arrivée en salles en 2022.