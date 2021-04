Guillaume Canet tourne Astérix en famille, son fils pourrait faire une apparition

Alors que le casting totalement fou du nouveau volet d’Astérix, réalisé par Guillaume Canet a été dévoilé jeudi dernier, un nouveau jeune « comédien », on ne peut plus proche du réalisateur, pourrait rejoindre la distribution.

Guillaume Canet aurait en effet laissé entendre que son fils Marcel, 10 ans, pourrait bien tenir un petit rôle dans « Astérix et Obélix : l’empire du Milieu » dont le tournage a débuté ce lundi. Il fera « peut-être une appariation à l’écran, mais chut » a ainsi fait savoir, hier dimanche 11 avril, le JDD. Pour ses premiers pas devant la caméra, le fils aîné de Marion Cotillard et Guillaume Canet ne sautera pas totalement dans l’inconnu puisque comme son papa et son grand-père avant lui, il est fan de la série d’Uderzo et de Goscinny. Une histoire qui se partage en effet de père en fils comme l’a expliqué Guillaume Canet au JDD : « J’avais envie de faire enfin un film que mes deux enfants pourront voir... Astérix, c’est mon rapport à mon père. Il avait beaucoup d’albums, je les lisais. Aujourd’hui, c’est mon fils qui les lit et les apprécie ».

Un film en famille et entre amis

Plus que jamais, ce nouveau long métrage de Guillaume Canet devrait donc se faire en tribu. Le réalisateur, connu pour aimer travailler avec ses proches, partage pour la septième fois depuis «Jeux d'enfants», en 2003, l’affiche avec son épouse Marion Cotillard, à qui il a confié le rôle de Cléopâtre. Sans compter qu’il donnera à nouveau la réplique à son ami Gilles Lellouche. Les deux acteurs formeront à l’écran l’inséparable duo d’irréductibles gaulois, Guillaume Canet se glissant dans la peau d’Astérix et Gilles Lellouche dans la bedaine Obélix. Egalement proche du couple Canet-Cotillard, Mathieu Chedid sera aussi de la partie. Onze ans après avoir fait une apparition dans «Les Petits Mouchoirs», l'artiste campera le personnage de Remix, figurant parmi les nombreux guests de ce long métrage.