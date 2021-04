Indiana Jones 5 : Phoebe Waller-Bridge donnera la réplique à Harrison Ford

C’est la créatrice des séries à succès «Fleabag» et «Killing Eve». La scénariste et actrice Phoebe Waller-Bridge intègre le casting du cinquième volet de la saga «Indiana Jones», avec Harrison Ford.

Alors que Steven Spielberg, le réalisateur star des années 1980 et 1990 qui a donné ses lettres de noblesse aux films d'aventure à la sauce hollywoodienne, s'était mis sur les rangs et avait lui-même annoncé la renaissance de la franchise en 2015, les aléas du projet l'ont fait changer d'avis. Et c’est finalement James Mangold, à qui l’on doit notamment «Walk the line» et «Le Mans 66», qui sera aux commandes d'«Indiana Jones 5», Spielberg restant à la production.

Un nouveau volet qui verra par ailleurs le retour d’Harrison Ford dans la peau du célèbre archéologue - et cela malgré un âge avancé qui fait craindre le pire, selon certains fans - ainsi que la venue de Phoebe Waller-Bridge, comme l’ont récemment annoncé les studios Disney. La Britannique de 35 ans, qui a participé à l’écriture du scénario des prochaines aventures de James Bond, «Mourir peut attendre», a également reçu trois Emmy Awards en 2019 et été récompensée de deux Golden Globes en 2020 pour la série «Fleabag».

A new #IndianaJones adventure begins July 29, 2022. Phoebe Waller-Bridge joins the cast alongside Harrison Ford in the fifth installment of the iconic franchise. The inimitable John Williams will also return to score the film. pic.twitter.com/Qh8nvFiQsE

— Disney (@Disney) April 9, 2021