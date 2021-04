Camélia Jordana, Vitaa et Amel Bent dévoilent une reprise du titre «Ma sœur»

Avant la sortie de leur album événement «Sorore» le 4 juin, Camélia Jordana, Vitaa et Amel Bent ont dévoilé un extrait de leur reprise du titre «Ma sœur».

Les trois chanteuses ont déjà fait parler d’elles il y a quelques jours en reprenant à trois le morceau de Diam’s, «Marine», dévoilé en 2004 et qui s’adressait à Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national. Une performance qui a fait grand bruit et n’est assurément pas passée inaperçue.

Pour teaser encore un peu plus leur prochain album qui se composera des reprises de quelques-uns de leurs tubes, Camélia Jordana, Vitaa et Amel Bent ont publié lundi sur leurs comptes Instagram respectifs, un extrait de «Ma sœur». On retrouve les trois artistes dans un studio, simplement accompagnées d’un guitariste. Ce morceau, extrait du premier album de Vitaa, «A fleur de toi» (2007), évoque la trahison d’une amie en qui elle avait confiance.

Les fans pourront découvrir au mois de juin d’autres reprises telles que «Ne retiens pas tes larmes» d’Amel Bent, ou «Moi c’est» de Camélia Jordana.