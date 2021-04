J.K. Rowling : de quoi parle le prochain roman de l'auteure d'Harry Potter prévu pour octobre ?

J.K. Rowling sera de retour le 12 octobre prochain avec un nouveau roman jeunesse. Une histoire de cochon en peluche égaré.

L’auteure de la saga Harry Potter a intitulé son prochain livre « The Christmas Pig », qui signifie « Le cochon de Noël ». Gallimard, qui publiera le livre en France, en a publié un court résumé : « Jack est très attaché à son cochon en peluche de petit garçon, avec lequel il partage tout depuis toujours, les bons comme les mauvais moments. Jusqu’à cette veille de Noël où se produit la catastrophe : le cochon est perdu. »

« Les lecteurs y découvriront une merveilleuse et trépidante aventure de Noël et reconnaîtront l’art extraordinaire de J. K. Rowling », a affirmé l’éditrice Hedwige Pasquet, citée dans le communiqué.

Après plusieurs romans pour les adultes, la romancière britannique J.K. Rowling avait fait un retour vers la littérature jeunesse l’année dernière avec le conte L’Ickabog. « The Christmas Pig » est destiné à des enfants de huit ans et plus, selon l’éditeur.