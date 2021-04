Michel Gondry signe un clip en hommage à Serge Gainsbourg

Michel Gondry a dévoilé, hier soir, un clip hommage à Serge Gainsbourg. Le réalisateur de «Eternal sunshine of the spotless mind», oscarisé en 2005, y met en image « La chanson de Prévert», sortie il y a 60 ans.

Le clip de près de trois minutes, réalisé intégralement en images d’animation, célèbre avec nostalgie et poésie le titre écrit et composé par Lucien Ginsburg, et dévoilé en 1961 sur son troisième album : «L’étonnant Serge Gainsbourg».

Pour illustrer cette chanson phare du répertoire de Gainsbourg, inspirée d’une autre chanson culte - «Les feuilles mortes» écrite par Jacques Prévert et Joseph Kosma et interprétée par Yves Montant - Michel Gondry invite à suivre les pérégrinations d’une feuille morte, véritable fil conducteur de ce mini-film sur le temps qui passe et la nostalgie.

Michel Gondry ouvre le bal

Un projet initié par Universal,qui compte confier à plusieurs réalisateurs de renom la réalisation de clips autour des titres de Serge Gainsbourg. Alors que l’on célèbre cette année les trente ans de la mort de l’homme à la tête de choux, Michel Gondry est le premier réalisateur a dévoilé son travail autour de l’univers de l’artiste, décédé en mars 1991. Un projet auquel le réalisateur de « L’écume des jours » ou « La sciences des rêves », interprété par Charlotte Gainsbourg , également auteur de plusieurs clips pour Daft Punk, Björk, Paul McCartney ou encore Kylie Minogue, a répondu sans hésiter.

En cause, sa passion pour l’artiste, qui «a accompagné une grande partie de sa vie », comme il l’a confié dans une vidéo sur Facebook.