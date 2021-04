Lorànt Deutsch va publier un livre sur l'histoire de la Bretagne

A l’occasion du tournage à Vannes de son émission «A toute berzingue» diffusée sur YouTube, Lorànt Deutsch a annoncé la parution d’un livre sur la Bretagne. Intitulé «MétroBreizh», l’ouvrage sera disponible en octobre en librairie.

Ce livre fera écho, dans sa construction et ses thématiques, à «Métronome : l’histoire de France au rythme du métro parisien», sorti en 2009 aux éditions Michel Lafon, qui rencontra un incroyable succès avec plus de deux millions d’exemplaires vendus, et a donné lieu à une suite, «Métronome 2 : Paris intime au fil de ses rues», parue en 2016.

«Il y aura un siècle par chapitre, en commençant par Landévennec. L’idée, c’est de raconter l’histoire de la région en partant de la toponymie des villes», a expliqué ce passionné d'histoire dans une interview accordée au Télégramme.

Le comédien, animateur et écrivain a rappelé son attachement à cette région qui a, selon lui, «tout d’un pays, avec ses rois qui ne prêtaient pas allégeance au roi de France, sa souveraineté, sa vision, sa puissance».