Helen McCrory : l'actrice de Peaky Blinders, James Bond, et Harry Potter meurt à 52 ans

La comédienne Helen McCrory vient de mourir à l’âge de 52 ans des suites d’un cancer. Son époux, Damian Lewis, a confirmé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux.

Connue pour son rôle rôle de Narcissa Malfoy dans Harry Potter, de Aunt Polly dans la série Peaky Blinders, et pour son apparition dans Skyfall de la saga James Bond, Helen McCrory était atteinte d’un cancer. Un combat sur lequel elle était restée très discrète, sa dernière apparition en publique datant du 12 mars 2021, lors d’une émission de télévision britannique où elle et son mari étaient venus parler de leur engagement caritatif auprès de l’organisation Feed NHS. Quand l’animatrice, remarquant sa voix cassée, lui avait demandé si elle allait bien, la comédienne s’était contentée de répondre avec humour : «J’ai des enfants !».

‘Now more than ever young people whose life feels like it’s on hold with coronavirus need to know people are still there to help.’ @PrincesTrust ambassadors Helen McCrory and @lewis_damian talk about the work they’re doing with their charity. pic.twitter.com/rPNqDszCop

— Good Morning Britain (@GMB) March 12, 2021