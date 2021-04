Indiana Jones 5 : Mads Mikkelsen rejoint le casting avec Harrison Ford

Alors que le studio Lucasfilm a récemment confirmé la présence de Phoebe Waller-Bridge au casting du cinquième volet d’«Indiana Jones», c’est au tour de l’acteur danois Mads Mikkelsen de rejoindre l’équipe, selon le site Deadline.

Dans cette œuvre réalisée par James Mangold, le comédien, incroyable dans le film «Drunk» de Thomas Vinterberg, et qui remplacera Johnny Depp dans la peau de Dumbledore dans la saga «Les animaux fantastiques», donnera la réplique au plus célèbre des archéologues, toujours joué par Harrison Ford.

‘Indiana Jones 5’: Mads Mikkelsen Joins Harrison Ford and Phoebe Waller-Bridge in Sequel https://t.co/6BszaPOtHM — Deadline Hollywood (@DEADLINE) April 15, 2021

On ne sait pas encore quel rôle incarnera Mads Mikkelsen, et s’il sera avec ou contre le légendaire «Indy» dans ces nouvelles aventures attendues sur les écrans en juillet 2022.

La production du cinquième volet d'Indiana Jones, annoncé en 2016, a accumulé les retards, et le retour de Harrison Ford dans le premier rôle a été confirmé en décembre 2020 par Disney, dont Lucasfilm est une filiale.

Une saga à succès née dans les années 1980

C'est en 1981 que Harrison Ford, déjà rendu célèbre à l'époque par son rôle de Han Solo dans «Star Wars», avait pour la première fois coiffé le chapeau de l'archéologue dans «Les Aventuriers de l'Arche perdue», sous la direction de Steven Spielberg.

Succès mondial, le film avait donné lieu dans la foulée à deux autres épisodes tout aussi populaires, «Indiana Jones et le temple maudit» en 1984 et «Indiana Jones et la dernière croisade» en 1989, avec le regretté Sean Connery dans le rôle du père de l'archéologue.

Un quatrième volet, «Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal», succès financier mais reçu fraîchement par la critique et une partie des fans de la première heure, était sorti en 2008, près de vingt ans plus tard, toujours avec Harrison Ford.