Les meilleurs mangas de 2021

Search and destroy

Alors que Delcourt-Tonkam poursuit la réédition des grands classiques d'Osamu Tezuka (1928-1989) et propose d'ailleurs Dororo, la maison d'édition accompagne ce lancement d'un remake cyberpunk avec Search & Destroy. Atsushi Kaneko livre ici un manga épique et nerveux, dont chaque planche donne à admirer un coup de crayon atypique dans l'univers des mangas.

S'il reprend la trame principale de Dororo autour d'une histoire de vengeance sanglante, Atsushi Kaneko -déjà connu pour les excellents Deathco, Wet Moon et Soil- a la bonne idée de transposer ce chambara dans un monde futuriste post-apocalyptique, plongé dans une ambiance glaciale. Dans un univers où les androïdes ont supplanté la race humaine et où le trafic d'organes est devenu commun, la jeune Hyaku va partir à la recherche des parties de son corps volées par des êtres cybernétiques. Violent et intense, Search and Destroy s'affiche comme LE manga à découvrir ce moi-ci.

Search and Destroy, de Atsushi Kaneko, éd. Delcourt-Tonkam, tome 1 disponible.

Blue Period

C'est à un vaste cours sur l'histoire de l'art que les lecteurs de Blue Period sont invités. En suivant le quotidien de Yatora, un jeune lycéen qui se prend de passion pour la peinture et le dessin, les lecteurs vont s'offrir une plongée vertigineuse dans un milieu souvent opaque pour le profane. Pensé à la base comme un pur shônen, Blue Period élève très vite le niveau en ayant aussi une volonté pédagogique. La mangaka Tsubasa Yamaguchi se plaît ainsi à nous expliquer les différents courants qui animent les artistes, à l'instar de la célèbre période bleue de Picasso qui donne son nom à ce manga.

Surtout, l'autrice nous donne à comprendre la véritable compétition qui se déroule au Japon chaque année, entre les élèves qui se rêvent en futures stars de l'art et du manga notamment. Un sujet que l'on retrouve également dans le manga Trait pour Trait (éd. Akata) dont on vous parlait il y a quelques mois déjà. Auréolé du prestigieux prix Manga Taishô 2020 (équivalent du prix des libraires en France), Blue Period connaît d'ailleurs un joli succès au pays du soleil-levant et fera même l'objet d'une série animée dans le courant de l'année 2021. Une réussite qu'on lui souhaite également au pays des impressionnistes.

Blue Period, de Tsubasa Yamaguchi, éd. Pika, tome 1 disponible.

la déchéance d'un homme

Les éditions Delcourt-Tonkam rendent hommage au mangaka Junji Ito, grand maître de l'horreur. Après la réédition de Spirale, l'un de ses chefs d'œuvres à découvrir d'urgence, l'éditeur s'attaque à La Déchéance d'un Homme. Une œuvre en trois tomes, dont le premier est disponible. On y découvre la vie de Yôzô Ôba, un homme qui aurait pourtant tout pour plaire. Beau garçon, intelligent et drôle, il cache en réalité une part bien plus sombre car Yôzô ne comprend pas ce qu'est le bonheur, ni le concept de la passion.

Dévoré par ses démons intérieurs, notre protagoniste raconte (à la manière d'une biographie) son long cheminement vers la dépression, même si tout le monde le perçoit comme un clown. Une déchéance que dépeint Junji Ito avec tout son savoir-faire, rivalisant d'ingéniosité pour mieux nous surprendre, nous dégoûter ou nous horrifier aux détours de planches savamment construites. Une œuvre tirée du roman du même nom écrit par Osamu Dazai et publié en 1962, très proche des récits de H.P. Lovecraft et que les amateurs apprécieront.

La Déchéance d'un Homme, de Junji Ito, éd. Delcourt-Tonkam, tome 1 disponible (complet en trois tomes).

Le siège des exilées

Déjà très remarquée par son manga En Proie Au Silence aux éditions Akata, Akane Torikai s'essaye à la dystopie avec Le Siège des Exilées, chez le même éditeur. Un manga en deux tomes finis qui déroule un scénario singulier. L'autrice dépeint ici un monde où les femmes vivent presque seules entre elles, puisque de moins en moins d'hommes viennent au monde. Un phénomène qui conduit la société à se reconstruire sur de nouvelles bases, où la guerre ne serait plus qu'un lointain souvenir, par exemple. De cette société matriarcale naît toutefois d'autres problèmes qui transforment profondément le genre humain.

D'un récit qui se présente a priori comme féministe et engagé, Le Siège des Exilées se révèle être plus profond, où s'installe une forme de mélancolie, tandis qu'Akane Torikai questionne notre société et la place des hommes et des femmes, par le biais d'une histoire mature et intelligente.

Le Siège des Exilées, de Akane Torikai, éd. Akata, tome 1 disponible.

les carnets de l'apothicaire

Autre grosse sortie de ce début d'année, Les Carnets de l'Apothicaire s'affiche comme l'un des nouveaux titres forts du catalogue Ki-oon. Un manga qui tire son histoire d'un roman best-seller de Natsu Hyuuga au Japon, et qui se trouve ici mis en dessins par Nekokurage et Itsuki Nanao. Cette adaptation nous conduit directement dans les secrets du palais impérial où la jeune Mao Mao, 17 ans et apothicaire (l'ancêtre des pharmaciens), se retrouve projetée malgré elle dans ce lieu de pouvoir où les assassinats sont légions.

Si son destin était de devenir une servante obéissante, sa vie bascule le jour où elle se mue en une véritable détective pour enquêter sur une nouvelle mort par empoisonnement au sein du château. Et ses connaissances en matière de plantes et de poisons ne passent pas inaperçues à la cour, où elle sera nommée goûteuse. Porté par un dessin particulièrement soigné, le récit historique de cette détective en herbe n'est pas à sous-estimer pour les adeptes du genre, car il s'avère plein de surprises et de subtils rebondissements.

Les Carnets de l'Apothicaire, de Nekokurage (dessin) et Itsuki Nanao (scénario), éd. Ki-oon, tome 1 disponible.

Sarissa of Noctilucent cloud

Sarissa of Noctilucent Cloud est à ne surtout pas manquer pour les fans de SF. Panini Manga a fait le bon choix en acquérant les droits de cette série qui compte déjà cinq tomes au Japon. Dans ce récit de science-fiction inspiré, l'avenir de l'humanité est menacé par des entités géantes qui sillonnent notre stratosphère. Les pays s'arment donc en conséquence d'avions de chasse capables d'aller livrer bataille dans les cieux. Mais pour en finir avec ces créatures célestes, les armes seules ne suffisent pas et il faut compter sur les dons développés par certains enfants pour espérer prendre le dessus.

C'est ainsi qu'embarque la jeune Shinobi, qui possède l'étrange faculté de se rendre invisible aux yeux des autres. Et si elle perçoit ce pouvoir comme un handicap social, celui-ci va rapidement devenir un atout. On salue l'originalité de Sarissa dont le parti pris graphique donne à admirer des planches impressionnantes. Tandis qu'on ne peut que rester admiratif de la minutie apportée aux avions par les auteurs Kome (dessin) et Miki Matsuda (scénario). Un titre qui devrait plaire aux amateurs de SF qui aiment porter leur regard vers les nuages.

Sarissa of Noctilucent Cloud, de Kome (dessin) et Miki Matsuda (scénario), éd. Panini Manga, tome 1 disponible.

Wombs

Les éditions Akata persistent dans les récits de SF développés par des autrices très inspirées avec Wombs. Un manga de Yumiko Shirai qui est à suivre de près. Ses planches nous emmènent dans le futur où l'humanité est en conflit avec une race extraterrestre. Le lecteur arrive alors sur une planète où les femmes sont employées par l'armée pour porter des fœtus hybrides (fécondés par les aliens) leur conférant des pouvoirs qui dépassent notre entendement. Reste que ces soldats d'un nouveau genre ne connaissent pas la vérité.

Si nous n'en dirons pas plus pour conserver le suspens, retenez que Wombs est une véritable réussite pour qui souhaite découvrir une SF vraiment originale et inspirée. Paru en 2010 au Japon, le manga de Yumiko Shirai a reçu le Grand Prix japonais de la science-fiction en 2016. Une distinction rarissime pour un manga.

Wombs, de Yumiko Shirai, éd. Akata, tome 1 disponbile (en cinq tomes complets).

burn the witch

Les fans de Bleach l'attendaient avec impatience et leur attente est enfin récompensée cette année. La nouvelle œuvre de Tite Kubo s'intitule Burn the Witch (Brûle la sorcière) et nous transpose dans un monde où les dragons de toutes sortes vivent dans un monde parallèle au nôtre. Toutefois, des portails nous relient à la terre des dragons et des gardiens se chargent de conserver précieusement ce secret depuis plusieurs siècles.

On découvre alors Verso-Londres, une version parallèle de la célèbre capitale britannique avec un folklore magique déjanté. Accompagnant la série d'animation du même nom disponible sur Crunchyroll, le manga de Tite Kubo s'inscrit dans la lignée de Bleach, puisqu'il est considéré comme un spin-off. Les fans découvriront d'ailleurs plusieurs détails reprenant le manga original. Particulièrement bien rythmé, Burn The Witch profite du trait sublime et branché de son auteur. Une vraie bonne pioche à découvrir chez Glénat.

Burn the Witch, de Tite Kubo, éd. Glénat, tome 1 disponible.

GRAND BLUE

Très attendu par les fans de la série animée disponible sur Prime Video, Grand Blue arrive enfin en France aux éditions Meian. Véritable succès au Japon où il compte déjà 16 tomes parus, ce titre vivifiant nous invite à nous jeter la tête la première dans l'univers de la plongée sous-marine. Et quoi de mieux qu'un jeune homme qui n'aime pas l'eau et ne sait pas nager pour nous faire découvrir cet univers ? Un rôle donné au jeune Iori, qui va se retrouver propulsé au sein du club de plongée de sa nouvelle université. Avec des camarades hauts en couleurs, il enchaînera fêtes sur fêtes avant de piquer une tête. Bourré d'humour, Grand Blue s'affiche comme l'une des comédies à suivre en 2021, avec ce qu'il faut de romance et de passion pour séduire un large public.

Grand Blue, de Kenji Inoue (scénario) et Kimitake Yoshioka (dessin), éd. Meian, tome 1 disponible.

Sahara : le samourai aux fleurs

Pour celles et ceux qui sont à la recherche d'un one-shot original au rayon mangas, Sahara : Le Samouraï aux Fleurs est tout indiqué. Nobi Nobi nous fait découvrir ici la vie de Sahara, un bretteur muni d'un katana magique pouvant prendre la forme de fleurs. Et dans un monde où la faune et la flore ont presque disparu de la surface, son pouvoir étonne les bandits qui croisent le fer avec lui. Sa vie de ronin bascule toutefois le jour où il rencontre Yae, une enfant qui entend trouver une vallée où la nature aurait repris ses droits. Présenté comme une fable écologique, ce titre dessiné et écrit par Yûsaku Shibata se révèle être une belle surprise visuelle. Les pages s'enchaînent alors sans temps-mort jusqu'à la conclusion de ce conte savoureux dont on garde un excellent souvenir.

Sahara : Le Samouraï aux Fleurs, de Yûsaku Shibata, éd. Nobi Nobi, en un seul tome disponible.

Outsiders

La collection Shôjô de Ki-oon hérite elle-aussi d'un nouveau titre qui apporte un peu de sang neuf dans ce genre. Magnifiquement dessiné par Akira Kanou, Outsiders nous embarque dans la sombre guerre qui oppose vampires et loups-garous depuis des siècles. Le romantisme est toujours présent lorsque l'on parle de ces créatures de la nuit, à la fois légendaires et immortelles. Et lorsque la jeune Ema décide de sauver sa sœur disparue, celle-ci va découvrir un nouveau monde vivant dans la clandestinité. Cependant, n'imaginez pas trouver en Outsiders un conte mièvre déjà vu, puisque notre héroïne n'est pas du genre à être impressionnée et pourrait se révéler un vrai danger pour ces enfants de la nuit.

Outsiders, de Akira Kanou, éd. Ki-oon, tome 1 disponible.

alma

Panini Manga propose un nouveau récit de science-fiction qui devrait recevoir un bon accueil auprès des fans du genre. Baptisé Alma, ce titre nous plonge dans un monde post-apocalyptique où le jeune Ray assiste impuissant la mort de sa meilleure amie. Alors qu'il croyait cette dernière humaine, il découvre alors que celle qui était à ses côtés 15 ans durant était en réalité un androïde. Problème, Ray est seul et se met alors en tête de trouver d'autres humains dans ce monde perdu. Sa seule piste ? Remonter jusqu'à celle qui a tué son amie.

Au manette de ce récit inspiré du roman Je suis une légende (1954) de Richard Matheson, Shinji Mito livre un manga d'une beauté graphique impressionnante, certaines planches semblant exploser hors des pages. Surtout, Alma s'inscrit dans les œuvres de SF à suivre de près ces derniers mois, aux côtés d'Aposimz, d'Adam L'Ultime Robot et de Wombs.

Alma, de Shinji Mito, éd. Panini Manga, tome 1 disponible le 7 avril (récit complet en quatre tomes).

Mission : yozakura family

Alors que les éditions Kurokawa éditent l'excellent Spy x Family, Kana propose quant à lui de faire la connaissance d'une autre famille d'espions avec Mission : Yozakura Family. Un nouveau shônen issu de Jump Comics au Japon, qui met en scène un adolescent qui doit infiltrer une famille d'espions complètement déjantée.

Un titre bourrée d'humour et bien ficelé, qui devrait également ravir les amateurs d'Assassination Classroom. Son auteur, Hitsuji Gondaira, y dépeint une galerie de personnages hauts en couleur, que ne renierait pas le créateur de One Piece, le tout étant porté par un dessin plus que réussi. Un shônen qui s'inscrit dans une belle dynamique.

Mission : Yozakura Family, de Hitsuji Gondaira, éd. Kana, tome 1 disponible.

mashle

Vous en avez marre d'Harry Potter, même si, au fond, vous l'aimez bien ? Alors Kazé vous invite à vous divertir avec Mashle. Classé parmi les shônens du mois, ce titre est pensé comme une parodie des aventures du célèbre sorcier à lunettes, mais en plus... percutant.

Dur, dur de devenir sorcier lorsqu'on n'a aucun pouvoir magique, surtout lorsque l'on vit dans un monde où ne pas en avoir est puni de mort. On comprend donc mieux l'impasse dans laquelle doit vivre notre héros du jour : Mashle Burnedead. Un jeune homme qui, s'il n'a aucun don pour la magie, possède un atout bien particulier : celui de posséder une force physique impressionnante.

Lorsqu'il est contraint de rejoindre l'académie d'Easton (l'équivalent de Poudlard), Mashle se prépare alors à aller briser des baguettes magiques et casser des balais volants pour se faire respecter. A la lecture du premier tome, on pense inévitablement à Harry Potter mais aussi à One Punch Man et Mob Psycho 100, dont l'humour omniprésent s'amuse à détourner les codes du genre. Chose que Hajime Komoto, auteur de Mashle, sait faire avec talent.

Mashle, de Hajime Komoto, éd. Kazé, tome 1 et 2 disponibles le 7 avril.

kaguya -sama Love is War

«L'amour est une guerre, le premier qui déclare ses sentiments la perd». C'est par cette formule que Pika accroche ses lecteurs autour des deux premiers tomes de Kaguya-Sama Love is War. Un manga très attendu chez les amateurs de shôjo et de shônen.

Comptant déjà 21 tomes au Japon, cette comédie romantique, déjà présente en série animée chez Wakanim, s'amuse de la hiérarchie amoureuse. Une théorie selon laquelle quand deux personnes se rencontrent, la première qui avoue ses sentiments à l'autre se trouvera dominée par ce dernier. Un concept que Kaguya Shinomiya et Miyuki Shirogane, deux élèves de lycée, prennent très au sérieux. C'est ainsi que ces deux adolescents, au QI qui fait péter les scores et considérés comme les plus brillants de leur établissement, décident de se déclarer la guerre. Ni l'un, ni l'autre n'étant prêt à céder pour ne pas se retrouver en position d'infériorité.

Aka Akasaka nous livre ici un manga rafraîchissant dans son domaine, qui devrait plaire à un public plus large. Les cases s'enchaînent et le charme opère entre ce couple machiavélique (et drôle malgré lui).

Kaguya-sama Love is War, de Aka Akasaka, éd. Pika, tomes 1 et 2 disponibles.

Le conte des parias

Lorsque l'on vend son aime au diable, c'est parfois pour obtenir le meilleur, mais souvent pour vivre le pire en retour. Dans la veine du célèbre Faust de Goethe (1749-1832), Le Conte des Parias nous transpose dans le Londres du XIXe siècle où un diable se lie d'amitié avec une jeune fille prisonnière d'un prêtre vénal et lubrique. Pour venir en aide à la jeune fille, ce diable compatissant promet de la libérer à condition que celle-ci lui offre sa vue, seule moyen de créer un pacte qui sauvera sa vie. De ce lien naîtra alors une grande amitié entre cet être extraordinaire qui a traversé les siècles et la jeune fille timide et renfermée. Mais leur vie ne sera pas une partie de plaisir, car le tandem sera pris en chasse par des tueurs de diables, chargés d'éradiquer ces créatures et quiconque les a cotoyées.

S'inscrivant dans la veine du romantisme du XIXe siècle, des récits vampiriques et des drames familiaux, Le Conte des Parias est une belle surprise à découvrir aux éditions Doki Doki. Le trait de Makoto Hoshino est inspiré, et l'ambiance mûre et violente qui s'en dégage le classe parmi les mangas ado-adultes du moment.

Le Conte des Parias, de Makoto Hoshino, éd. Doki Doki, tomes 1 et 2 disponibles.