Le rappeur Black Rob est décédé à l'âge de 51 ans

Une semaine seulement à peine après la disparition du rappeur DMX, le hip hop américain et new-yorkais est de nouveau en deuil. Black Rob, artiste hip hop et membre emblématique du label Bad Boy, est mort le 17 avril 2021, à l'hôpital d'Atlanta où il était hospitalisé pour une insuffisance rénale.

La disparition de Black Rob, de son vrai nom Robert Ross, a été annoncée sur Instragram par Mark Curry, son ami et ancien partenaire de label.

Mark Curry has revealed that former Bad Boy recording artist Black Rob has passed away.#RIPBlackRob pic.twitter.com/VGnC5wLGMM — Versey (@VerseyMusic) April 17, 2021

«Je ne sais pas par où commencer. Mais je remercie tout le monde pour les dons. Rob est décédé, il y a environ une heure.», a déclaré, Mark Curry, profondément touché. Celui-ci avait d'ailleurs récemment organisé une collecte d'argent pour aider Black Rob à payer ses soins médicaux.

Né le 12 juillet 1969, Black Rob a grandi dans le quartier new-yorkais d'East Harlem où il s'est lancé dans le hip hop encore tout jeune adolescent. Ce rappeur new-yorkais a sorti quatre albums studios dont le fameux «Life Story», son premier et meilleur album sorti en 2000 sur Bad Boy, le célèbre label de Sean «Diddy» Combs. D'ailleurs le titre «Whoa !» qui figure sur cet opus est l'un des morceaux phare de Black Rob et a été un véritable succès commercial.

Artiste de l'écurie Bad Boy jusqu'en 2010, il signa ensuite chez le label indépendant Down Duck Records, pour finalement peu de temps après, monter après sa propre structure, Box and Bone.

A l'annonce de sa disparition, de nombreuses personnalités du monde de la musique et en particulier du hip hop ont posté sur les réseaux sociaux des messages pour lui rendre un dernier hommage. De nombreux artistes originaires de New York comme la star LL Cool J ont salué sa mémoire.

Black Rob. A story teller. An MC. a gentleman every time I saw him. Rest in power my brother. — LLCOOLJ (@llcoolj) April 17, 2021

Ainsi que le natif d'Harlem Biz Markie, vétéran respecté du rap.

"[I] never had nothin, never went to school, was always on the streets, always takin' money. But [I] changed. God blessed [me] for my talent...God blessed that kid Rob to do something with his life." -- Black Rob in The Source, January '99 pic.twitter.com/7ds1zStvtt — Otto Von Biz Markie (@Passionweiss) April 18, 2021

Mais aussi Fat Joe, une des figures majeures hip hop du Bronx.

Tout comme Pete Rock, DJ et producteur.

All this death in hip hop really SUCKS!!! R.I.P. DMX & Black Rob! I cant believe i just said that. Just dont sound right no time to grieve 1 death anymore X just died last week and BR dies today — PETEROCK.COM (@PeteRock) April 17, 2021

Le légendaire Chuck D, rappeur historique du groupe mythique de Public Enemy

ou bien encore Busta Rhymes, le célèbre rappeur originaire de Brooklyn.

En dehors des artistes originaires de la Grosse Pomme, la star incontestée du rap Missy Elliot a rendu aussi un hommage à Black Rob en rappelant que cette disparition survient à peine une semaine après celle du rappeur DMX.