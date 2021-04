Festival de Cannes 2021 : le film «Annette» avec Marion Cotillard et Adam Driver présenté en ouverture

Signé Leos Carax, «Annette» ouvrira le Festival de Cannes le 6 juillet prochain, ont annoncé les organisateurs ce lundi. Une comédie musicale avec Marion Cotillard et Adam Driver qui sortira simultanément au cinéma.

Avec ce long-métrage en anglais qui sera présenté en avant-première mondiale et en compétition, le réalisateur français signera son grand retour sur la Croisette neuf ans après «Holy Motors».

Sur une idée originale du duo américain Sparks, figure de la musique alternative depuis les années 1970, et qui signe aussi la bande-originale, «Annette» s'intéresse au couple glamour formé par Henry, un comédien de stand-up, et Ann, une cantatrice mondialement connue, qui verra son quotidien bouleversé par la naissance de leur fille Annette, au destin exceptionnel.

«Visionnaire et énigmatique, Leos Carax a signé quelques-unes des plus belles scènes du cinéma français de ces trente-cinq dernières années, à travers une filmographie qui n'a cessé de montrer sa maîtrise de la mise en scène. Génie poétique à l'imagination débordante, "l'enfant terrible du cinéma français" a l'habitude de renverser les codes et les genres pour inventer un monde peuplé de visions et de fantômes», a précisé le Festival de Cannes dans un communiqué.

