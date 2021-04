Instagram : les stars de la danse proposent un marathon caritatif de cours et performances ce samedi

Pour la seconde édition de « On danse chez vous », marathon de danse organisé sur Instagram et créé par Mehdi Kerkouche, le chorégraphe rassemble une fois encore les stars de la discipline. Organisé samedi, ce rendez-vous se tiendra cette année au profit des étudiants précaires.

Le 24 avril prochain, dès 10 h du matin et jusqu’à minuit, des dizaines d’artistes de renom se succèderont en effet en direct via Instagram, pour un marathon caritatif de danse. « Des performances, des cours, des talks » seront organisé toute la journée, a ainsi annoncé sur son compte Instagram Mehdi Kerkouche, dévoilant au passage les noms des artistes présents. «La crème de la crème» selon lui, qui comptera en effet sur la présence de plusieurs danseurs étoiles comme des références du milieu hip hop et contemporain.

Venus de tous les horizons – classique, contemporaine, dancehall, house dance, hip hop, danse électro – plus d'une cinquantaine de danseurs se produiront pour l'occasion depuis des endroits toujours fermés au public. Parmi eux : l’Opéra de Paris, le Palais de Tokyo, le Capitole de Toulouse, le Mucem de Marseille ou encore le parc Disneyland Paris.

Etoiles et pointures au rendez-vous

C’est en effet depuis le célèbre parc d’attraction que le nouveau danseur étoile Paul Marque ouvrira ce marathon à 10h30. Se relayeront ensuite l'incontournable chorégraphe Carolyn Carlson depuis Toulouse avec le ballet du Capitole, mais aussi Marie-Agnès Gillot, étoile de l’Opéra de Paris, qui dansera depuis Houlgate (Calvados) ou encore la chorégraphe et danseuse Fauve Hautot qui participe à l'émission «Danse avec les stars», tout comme l’Académie internationale de danse de Paris, le ballet Preljocaj et le Crazy Horse, note l'AFP.

Star de la danse hip hop, Mourad Merzouki sera également au rendez-vous comme Marion Motin, qui a notamment signé plusieurs chorégraphies pour Stromae et collaboré avec Christine and the Queens.

Tous les fonds récoltés, centralisés par Fondation de France, seront redistribués aux associations qui viennent en aide aux étudiants se trouvant en situation de précarité.

En mai dernier, Mehdi Kerkouche a déjà organisé la première édition d' «On danse chez vous» : 12 heures de live qui ont permis de récolter à l'époque 15 500 euros destinés à la Fondation des Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France.