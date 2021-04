L'excellent Lucky Luke de Matthieu Bonhomme vise toujours juste

Cinq ans après un album acclamé par la critique et le public, le Lucky Luke de Matthieu Bonhomme fait son retour. Moins surprenant, mais toujours aussi prenant.

«L'homme qui tua Lucky Luke», paru en 2016, avait pris les fans par surprise et réalisé un hold-up en librairie avec 120.000 exemplaires écoulés. Avec un graphisme plus adulte et une utilisation incroyable des couleurs, le titre y gagnait une belle profondeur. Pour autant, il restait proche des thématiques de la saga originelle, qui est désormais composée de plus de 80 albums.

Une belle relecture du mythe

Dans ce second album du «Matthieu Bonhomme Universe», les bases de 2016 sont conservées et la relecture du mythe est à nouveau réalisée avec une grande intelligence. Sans parler, Jolly Jumper sait toujours se faire comprendre à merveille et le poor lonesome cowboy a, semble-t-il, réglé son problème d'addiction au tabac. Cette fois-ci, au cœur d'un décor aride et hostile, il doit comprendre pourquoi un avis de recherche a été lancé contre lui. Dans le même temps, il fait la connaissance de trois sœurs aussi différentes qu'indépendantes et attirantes. Des femmes vulnérables à protéger ? Méfiance, méfiance…

Pour séduire sur le plan narratif, l'auteur reste fidèle à ses principes en multipliant les hommages à des passages et des personnages mythiques de la série. Toujours héroïque, oui, mais le Lucky Luke de 2021 dévoile aussi ses failles (pas toutes). A l'arrivée, ébloui par les merveilleuses couleurs mises en page par Matthieu Bonhomme, on se prend à rêver d'une série parallèle, même s'il prend soin de botter en touche à ce sujet. Pour l'instant ?

Wanted Lucky Luke, de Mathieu Bonhomme, éd. Lucky Comics, 15 €