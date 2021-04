«Thor : Love and Thunder» : ce nouveau look qu'arbore Christian Bale

Christian Bale sera au générique du film «Thor : Love and Thunder» dont la sortie est prévue le 4 mai 2022. Et pour jouer le méchant Gorr, l’acteur est prêt à tout.

Par le passé, il nous a déjà prouvés que les transformations physiques ne l’effrayaient pas pour incarner un personnage. S’il a perdu près de trente kilos pour «The Machinist» ou «The Fighter», il en a pris dix-huit pour interpréter l’ex-vice-président des Etats-Unis, Dick Cheney, dans «Vice».

This is the first time we get to see Christian Bale after he starts filming Thor: Love And Thunder. He is totally unrecognisable at Palm Beach near Sydney on Sunday (18th April 2021). pic.twitter.com/dB6CujbyLv

— Bengali Balehead (@banerjee_debi) April 18, 2021