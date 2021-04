Oscars 2021 : comment suivre la 93e cérémonie ?

Dans la nuit du dimanche 25 au lundi 26 avril, se tiendra la 93e cérémonie des Oscars. Une grand-messe du cinéma hollywoodien à suivre en direct, en intégralité et en exclusivité sur Canal+.

Avant de connaître les grands gagnants de cette édition 2021, les cinéphiles se donneront rendez-vous dimanche, dès 11h50, pour suivre l’émission «En route vers les Oscars» pendant laquelle Didier Allouch reviendra sur les enjeux de la soirée, puis ils se retrouveront à partir de 23h55 pour le début des festivités.

Si votre tenue de soirée est toujours au pressing, pas d'inquiétude le dress code pyjama sur canapé est aussi très tendance cette année. — CANAL+ Cinéma (@CanalplusCinema) April 19, 2021

«En direct des Oscars» sera présenté par le journaliste Laurent Weil, ainsi que Lily Bloom et Ava Cahen depuis Paris - où une annexe a été installée afin que les potentiels lauréats puissent recevoir les distinctions - et par leur acolyte Didier Allouch qui se trouvera, de son côté, sur le tapis de Los Angeles pour le défilé des stars.

A 2h, place à la cérémonie qui cette année, Covid-19 oblige, aura pour décor l’Union Station de Los Angeles, le Dolby Theatre et le Highland Center d’Hollywood afin de respecter le protocole sanitaire. Sans oublier les deux sites européens dans la capitale française et au Royaume-Uni. Des célébrités comme Brad Pitt et Joaquin Phoenix sont attendues, et le film «Mank» de David Fincher fait figure de favori enregistrant dix nominations.

L’Academy vient d’annoncer la liste des présentateurs aux prochains Oscars et il y a du lourd :



Joaquin Phoenix



Renee Zellweger



Brad Pitt



Laura Dern



Bong Joon-Ho



Angela Bassett



Halle Berry



Don Cheadle



Bryan Cranston



Harrison Ford



Regina King



Marlee Matlin



Rita Moreno



Zendaya pic.twitter.com/TZgGaE1U8y — Didier Allouch (@CanalDidier) April 12, 2021

Le palmarès et les meilleurs moments de cette prestigieuse soirée seront à retrouver dès le lundi 26 avril, à 22h50, à l'occasion d'un best-of de 45 minutes.

A noter que Canal+ et Canal+ Cinéma profitent de cet événement pour diffuser des films récompensés en 2020 comme «Jojo Rabbit» de Taika Waititi ou «Once Upon A Time… in Hollywood» de Quentin Tarantino, et programment, pour la première fois et en exclusivité pour la France, «Judas And The Black Messiah». Ce drame de Shaka King est en lice cette année pour les Oscars avec six nominations. Son interprète Daniel Kaluuya a déjà reçu le Golden Globe et le Bafta du meilleur acteur dans un second rôle.