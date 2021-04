Oscars 2021 : découvrez les pronostics de la rédaction

A moins d’une semaine de la cérémonie des Oscars qui se tiendra ce dimanche 25 avril à Los Angeles, les discussions vont bon train pour savoir quels seront les grands gagnants de cette 93e édition. CNEWS s’est livré au petit jeu des pronostics.

Avec dix nominations, le film en noir et blanc «Mank» de David Fincher, disponible sur Netflix, fait figure de favori. Mais «Nomadland» de Chloé Zhoa sera un sérieux concurrent puisqu’il est cité à six reprises, tout comme «Judas and the Black Messiah», «Minari», «Les Sept de Chicago», «Sound of Metal» et «The Father», du dramaturge français Florian Zeller. Sans oublier certains outsiders qui pourraient comme chaque année changer la donne et remporter tous les suffrages. Reste donc à savoir si les coups de cœur de la rédaction seront les mêmes que ceux de l'Académie des Oscars.

Meilleur film : «Nomadland»

Adapté du livre «Nomadland : Surviving America in the Twenty-First Century», signé par la journaliste Jessica Bruder et porté avec force par l'actrice Frances McDormand, ce road-movie contemporain s'intéresse aux seniors nomades, ces travailleurs itinérants qui, suite à la crise économique de 2008 aux Etats-Unis, ont du prendre la route à bord de leurs vans à la recherche de petits boulots. Depuis le début de la saison des récompenses, ce film qui oscille entre drame social et documentaire, rafle tout sur son passage, décrochant le Lion d'or au Festival de Venise, deux Golden Globes dont celui du meilleur film dramatique, quatre Baftas, et le prix du meilleur long-métrage décerné par l’association des réalisateurs américains. Ce dimanche, il devrait succéder à «Parasite» de Bong Joon-ho, et décrocher l'Oscar du meilleur film.

Sont aussi nommés : «Mank», «The Father», «Judas and the Black Messiah», «Minari», «Promising Young Woman», «Sound of Metal» et «Les Sept de Chicago»

Meilleur réalisateur : Chloé Zhao («Nomadland»)

A 38 ans, Chloé Zhao, à qui l'on doit le magnifique «The Rider», est la réalisatrice que tout le monde s'arrache. Avec «Nomadland», celle qui sera aux commandes de la production «Eternals» pour Marvel, filme les marginaux comme personne et apporte de la douceur à une histoire pourtant douloureuse. Avec ce troisième film, cette jeune femme d'origine chinoise qui s'est installée aux Etats-Unis depuis de nombreuses années, impose définitivement son style et sera assurément la gagnante de ces Oscars 2021.

Bafta 2021 : la réalisatrice Chloé Zhao triomphe avec quatre récompenses #BAFTAs https://t.co/75RHlKwSBL — CNEWS (@CNEWS) April 12, 2021

Sont aussi nommés : David Fincher («Mank»), Thomas Vinterberg («Drunk»), Lee Isaac Chung («Minari») et Emerald Fennell («Promising Young Woman»)

Meilleure actrice : Andra Day («Billie Holiday, une affaire d'Etat»)

Même si elle aura des concurrentes de taille dans sa catégorie, comme Viola Davis, magistrale dans «Le Blues de Ma Rainey», et Vanessa Kirby bouleversante en mère endeuillée dans «Pieces Of A Woman», Andra Day crée la surprise pour son premier grand rôle au cinéma. Dans le biopic «Billie Holiday, une affaire d'Etat» de Lee Daniels, la chanteuse et actrice se glisse dans la peau de cette figure iconique du jazz américain et militante des droits civiques, qui tenta de se libérer de ses démons qu'étaient la drogue et l'alcool et fut traquée tout au long de sa vie par le FBI. Andra Day s'est totalement investie dans le projet, allant jusqu'à perdre près de vingt kilos et à se mettre à fumer et à boire pour modifier son timbre de voix. Epatant.

Sont aussi nommées : Viola Davis («Le Blues de Ma Rainey»), Frances McDormand («Nomadland»), Carey Mulligan («Promising Young Woman») et Vanessa Kirby («Pieces Of A Woman»)

Meilleur acteur : Chadwick Boseman («le blues de ma rainey»)

La disparition de Chadwick Boseman, emporté par un cancer du côlon à seulement 43 ans à l'été 2020, a ému le monde entier. Dans son ultime film, «Le Blues de Ma Rainey», l’inoubliable interprète du roi T’Challa dans «Black Panther» incarne Levee, un jeune trompettiste noir, idéaliste et révolté, qui doit enregistrer un album avec «Ma Rainey», surnommée la «Mère du Blues». Le visage émacié, l’acteur chante, danse, virevolte, et impressionne dans un long monologue bouleversant pendant lequel il lance, les larmes aux yeux : «Dieu prend les prières des nègres et les jette aux ordures». Après un Golden Globe, il mériterait amplement de recevoir l'Oscar du meilleur acteur à titre posthume, comme ce fut le cas pour Heath Ledger en 2009.

Chadwick Boseman will win an Oscar for his role in Ma Rainey’s Black Bottom, not because of his passing, but bcuz he did an amazing job expressing the emotions and playing Levee Green, his character. Gone too soon pic.twitter.com/EYLzKYfkaJ — WILLZ (@willyvarelap) April 15, 2021

Sont aussi nommés : Anthony Hopkins («The Father»), Riz Ahmed («Sound Of Metal»), Gary Oldman («Mank») et Steven Yeun («Minari»)

Meilleur second rôle féminin : Han Ye-Ri («Minari»)

Elle sera sans doute au coude-à-coude avec l'actrice déjà oscarisée en 2019 pour «La Favorite», Olivia Colman, qui détonne face à Anthony Hopkins dans «The Father». Dans «Minari» qui s'inspire de la propre enfance du réalisateur Lee Isaac Chung et se penche sur le destin de migrants sud-coréens rêvant d'un avenir meilleur dans l'Arkansas des années 1980, Han Ye-Ri interprète Monica, une mère de famille aimante et attentionnée. Faisant fi de ses doutes et de ses angoisses, elle ne cesse de soutenir son mari dans sa volonté de devenir un grand fermier. Et doit aussi composer avec la présence d'une grand-mère quelque peu envahissante. Un jeu tout en grâce et en subtilité qui pourrait faire la différence.

Sont aussi nommées : Maria Bakalova («Borat 2»), Glenn Close («Une ode américaine»), Olivia Colman («The Father») et Amanda Seyfried («Mank»)

Meilleur second rôle masculin : Sacha Baron Cohen («Les Sept de Chicago»)

A défaut de briller sur scène dans son rôle de Borat, ce journaliste kazakh nigaud s'affichant en slip et qui égratigne les Etats-Unis, Sacha Baron Cohen pourrait assurer le show et recevoir un prix lors de cette 93e édition pour son rôle dans «Les Sept de Chicago» d'Aaron Sorkin. Ici, il quitte le registre de la comédie pour se glisser dans le costume de l'anarchiste Abbie Hoffman, qui fut accusé de conspiration et d'incitation à la révolte à l'issue d'une manifestation organisée en marge de la convention démocrate de 1968. On vote pour Sacha.

Sont aussi nommés : Daniel Kaluuya («Judas and the Black Messiah»), Leslie Odom JR. («One Night In Miami»), Paul Raci («Sound Of Metal») et Lakeith Stanfield («Judas and the Black Messiah»)

Meilleur scenario adapté : «The Father»

Pour son premier long-métrage, le dramaturge français Florian Zeller fait des étincelles en adaptant sa pièce de théâtre à succès du même nom, qui lui a notamment valu un Molière en 2014. Une histoire qui flirte entre le thriller et le film d'horreur et nous embarque dans l'esprit confus d'Anthony, un octogénaire atteint de la maladie d'Alzheimer. Dans son appartement londonien, où les objets semblent disparaître puis réapparaître sans raison apparente, ses proches se confondent avec des étrangers. Grâce à un montage efficace et une interprétation incroyable d'Anthony Hopkins, cette plongée dans la démence sénile mérite d'être récompensée, après deux Bafta au début du mois d'avril et quatre nominations aux Golden Globes.

'The Father,' a film about dementia starring Oscar winners Anthony Hopkins and Olivia Colman, is one of eight films up for the best picture award at the Oscars pic.twitter.com/qCPRNANf79 — Reuters (@Reuters) April 20, 2021

Sont aussi nommés : «Nomadland», «Borat 2», «One Night In Miami» et «Le Tigre Blanc»

Meilleur scénario original : «promising young woman»

Au-delà de son esthétisme trash, le scénario du premier film d'Emerald Fennell ne peut laisser indifférent. L'héroïne, jouée par Carey Mulligan, décide de venger la mort de sa meilleure amie, laquelle, après avoir été violée, s'est suicidée. Grâce à un stratagème machiavélique, cette jolie blonde attire les hommes dans ses filets afin qu'ils avouent leur misogynie. C'est froid, violent, sadique, acide... et on aime. Une ode au mouvement #MeToo qui s'invite dans de nombreux plans.

Sont aussi nommés : «Les Sept de Chicago», «Judas and the Black Messiah», «Minari» et «Sound Of Metal»

Meilleur film d’animation : «Soul»

Sorti en décembre dernier en exclusivité sur la plate-forme Disney+, ce film d'animation des studios Pixar relate l’histoire de Joe Gardner, un prof de musique afro-américain passionné de jazz qui, alors qu'il s'apprête à jouer dans l'un des clubs prestigieux de New York, tombe accidentellement dans une bouche d’égout. Si son corps est encore sur Terre, son âme, elle, se retrouve dans le «Grand Avant» où elle va acquérir sa personnalité avant de revenir en humain... enfin peut-être. Un conte philosophique et onirique sur l'amitié, la transmission et la mort, aux effets visuels impressionnants qui ne peut qu'émouvoir l'Académie des Oscars.

Get a behind-the-scenes look into the making of the music of #PixarSoul. Get more bonus content when you bring home Soul on Digital & Blu-ray: https://t.co/wq9EF8tiMa pic.twitter.com/4v8gYtO5Ne — Soul (@PixarSoul) March 27, 2021

Sont aussi nommés : «En avant», «Shaun le mouton le film : la ferme contre-attaque», «Le peuple loup» et «Voyage vers la lune»

Meilleur film étranger : «Drunk»

Ce petit bijou se veut comme «un hommage à la vie», selon le réalisateur danois Thomas Vinterberg qui a réussi à terminer ce film alors même que sa fille se tuait dans un accident de la route pendant le tournage. «Drunk» met en scène quatre professeurs de lycée, dont Martin (Mads Mikkelsen), en pleine crise existentielle qui décident de mettre en pratique, et de manière très scientifique, la théorie du psychologue norvégien Finn Skarderud selon laquelle l’homme aurait un déficit d’alcool dans le sang de 0,5 g/l. Chaque matin, ils vont donc boire – un peu, beaucoup – et noter ce qu’ils ressentent. Peu à peu, ils retrouvent goût à la vie comme si la «gueule de bois» était finalement un remède à la dépression et cela, quelle que soit la classe sociale à laquelle on appartient. Mais n’est-ce pas qu’une illusion ? Oscillant entre comédie et drame, cette œuvre d’une grande intelligence se veut aussi une réflexion sur «un monde de plus en plus défini par une rhétorique puritaine», selon le cinéaste, mais où «la consommation d’alcool est assez élevée». On est déjà euphoriques à l'idée que ce film obtienne une statuette.

Sont aussi nommés : «Collective», «L’homme qui a vendu sa peau», «Quo Vadis, Aida ?»