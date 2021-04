Oscars 2021 : Après Kobe Bryant, deux autres joueurs NBA raflent une statuette

Trois ans après Kobe Bryant, deux joueurs NBA – Kevin Durant et Mike Conley – viennent de remporter un Oscar dans la catégorie du «meilleur court-métrage» pour le film «Two Distant Stangers».

Producteurs exécutifs de ce court-métrage sur les violences policières diffusé sur Netflix, l’ailier des Nets de Brooklyn et le meneur de jeu du Jazz d’Utah viennent ajouter leur nom à celui de l'ancienne gloire des Lakers de Los Angeles – qui avait été couronné en 2018 pour le court-métrage d’animation Dear Basketball – et à la courte liste des sportifs professionnels qui ont remporté une statuette aux Oscars.

C’est sur Twitter que Kevin Durant a réagi à l’annonce.

Le compte Twitter du Jazz d’Utah a félicité Mike Conley.

Ecrit et réalisé par Travon Free, qui était présent à la cérémonie des Oscars, Two Distant Stangers suit un jeune afro-américain, incarné par le rappeur Joey Bada$$, contraint de revivre la même journée pendant laquelle il est systématiquement tué par un officier de police.

«Ce projet nous a été présenté très tôt dans son développement. Quand nous avons lu le scénario, moi et mon équipe d’investisseurs avons immédiatement souhaité nous impliquer et aider à ce que le film puisse voir le jour », a expliqué Kevin Durant au site américain du New York Post.