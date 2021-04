Oscars 2021 : Brad Pitt, bourreau des cœurs, fait craquer Yuh-Jung Youn

Brad Pitt était l’une des stars attendues de cette 93e cérémonie des Oscars. Et sa présence n’a pas laissé l’actrice Yuh-Jung Youn, 73 ans, totalement indifférente.

Fantastique dans le drame familial «Minari» dans lequel elle incarne une grand-mère provocante mais attachante, la comédienne sud-coréenne a reçu dimanche l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Et ce prix lui a été remis par Brad Pitt qui est par ailleurs coproducteur du film.

Lors de son discours de remerciements, celle qui s’est étonnée d’avoir gagné face à Glenn Close («Une ode américaine»), a fait un petit numéro de charme à l’acteur américain. Avec l’humour qui la caractérise. «M. Brad Pitt, je suis ravie de faire enfin votre connaissance. Où étiez-vous quand nous étions en train de tourner ?», lui a-t-elle lancé sur scène.

Une fois dans les coulisses, Yuh-Jung Youn a été interrogée sur cette «romance naissante», la presse internationale souhaitant savoir si l’acteur sentait bon. «Je ne l’ai pas senti, je ne suis pas un chien», a-t-elle tout simplement répondu.

#Minari star and Oscar winner Yuh-Jung Youn responds to a question about what Brad Pitt smells like: "I didn't smell him, I'm not dog" https://t.co/ovtJy4btWT pic.twitter.com/xfBI8BVg8m

— Variety (@Variety) April 26, 2021