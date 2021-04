Oscars 2021 : Daniel Kaluuya remporte le prix du meilleur second rôle, sa mère gênée par son discours

Le Britannique Daniel Kaluuya a remporté dimanche l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour sa performance dans «Judas and the Black Messiah». S’il a été applaudi par l’assemblée, le jeune homme de 32 ans a choqué sa mère lors de son discours.

Dans ce film de Shaka King qui sort directement en France sur Canal+ sans passer par la case cinéma, Daniel Kaluuya incarne Fred Hampton, leader dans la lutte pour les droits civiques, à une époque où les Black Panthers combattaient les injustices raciales. Une performance qui lui a valu un Golden Globe et un Bafta.

"Quand ils cherchent à nous diviser, on cherche à s'unir."





Daniel Kaluuya, Meilleur Acteur dans un Second Rôle. #Oscars pic.twitter.com/YNbg7imTs7 — CANAL+ (@canalplus) April 26, 2021

Lors de son discours aux Oscars, le comédien, qui avait déjà été nommé en 2018 pour son rôle dans le film d’horreur «Get Out», a fait part de sa joie et s’est laissé aller à quelques confidences. «Ce soir, je vais aller faire la fête. On va bien s’amuser. Il faut célébrer la vie. On respire, on marche, c’est incroyable», a-t-il déclaré, avant d’ajouter : «La vie est incroyable. Ma mère et mon père ont couché ensemble, et moi je suis là. Je suis tellement heureux d’être en vie».

Sa mère, qui était présente dans la salle est apparue quelque peu choquée par les déclarations de son fils, tout comme la sœur de Daniel Kaluuya qui a préféré se cacher le visage avec ses mains.