Oscars 2021 : retrouvez le palmarès complet de la 93e cérémonie

Ce dimanche 25 avril, l'Académie des Oscars a remis ses prestigieuses récompenses en direct de Los Angeles avec, pour la première fois depuis des mois, des stars en chair et en os. La favorite Chloé Zhao a triomphé avec «Nomadland», son troisième film qui devrait sortir en France en juin prochain.

L'acteur Anthony Hopkins, le réalisateur Thomas Vinterberg ou encore le dramaturge Florian Zeller ont rejoint la liste des gagnants de cette 93e cérémonie qui s'est déroulée dans des conditions uniques afin de respecter le protocole sanitaire et la distanciation sociale. Brad Pitt, Harrison Ford, Laura Dern et Joaquin Phoenix faisaient partie des célébrités venues remettre les prix lors de cette grand-messe du cinéma hollywoodien.

Meilleur film

«Nomadland», de Chloé Zhao

La statuette du Meilleur Film est remise au film Nomadland réalisé par Chloé Zhao #Oscars pic.twitter.com/kMAMWgCaFP — CANAL+ Cinéma (@CanalplusCinema) April 26, 2021

Meilleure réalisation

Chloé Zhao («Nomadland»)

C'est seulement la deuxième fois qu'une femme remporte l'Oscar de la Meilleure Réalisation, félicitations à Chloé Zhao ("Nomadland") #Oscars pic.twitter.com/oQaEHp7T0v — CANAL+ (@canalplus) April 26, 2021

meilleure actrice

Frances McDormand («Nomadland»)

Le cri du cœur de Frances McDormand ("Nomadland") : "Je vous demande d'emmener très bientôt ceux que vous aimez dans une salle de cinéma, serrés les uns contre les autres." #Oscars pic.twitter.com/lGIRFiigxx — CANAL+ (@canalplus) April 26, 2021

Meilleur acteur

Anthony Hopkins («The Father»)

La statuette du Meilleur Acteur est remise à Anthony Hopkins pour le film The Father #Oscars pic.twitter.com/yJDZqUzh9R — CANAL+ Cinéma (@CanalplusCinema) April 26, 2021

Meilleure actrice dans un second rôle

Yuh-Jung Youn («Minari»)

La statuette de la Meilleure Actrice dans un Second Rôle est remise à Yuh-Jung Youn pour le film Minari #Oscars pic.twitter.com/ObOeMmwvtQ — CANAL+ Cinéma (@CanalplusCinema) April 26, 2021

Meilleur acteur dans un second rôle

Daniel Kaluuya («Judas and the Black Messiah»)

"Quand ils cherchent à nous diviser, on cherche à s'unir."





Daniel Kaluuya, Meilleur Acteur dans un Second Rôle. #Oscars pic.twitter.com/YNbg7imTs7 — CANAL+ (@canalplus) April 26, 2021

Meilleur film international

«Drunk», de Thomas Vinterberg

Meilleur film d'animation

«Soul»

La statuette du Meilleur Film d'Animation est remise à



à Dana Murray et Pete Docter pour Soul #Oscars pic.twitter.com/iDlXxbiD2Y — CANAL+ Cinéma (@CanalplusCinema) April 26, 2021

Meilleur scénario adapté

Christopher Hampton et Florian Zeller («The Father»)

Incroyable !





Un Oscar pour Florian Zeller et Christopher Hampton pour The Father (Meilleur Scénario Adapté) ! #Oscars pic.twitter.com/o70cgfgNvG — CANAL+ (@canalplus) April 26, 2021

Meilleur scénario original

Emerald Fennell («Promising Young Woman»)

La statuette du Meilleur Scénario Original est remis Emerald Fennell pour Promising Young Woman #Oscars pic.twitter.com/DfWNcfeKbK — CANAL+ Cinéma (@CanalplusCinema) April 26, 2021

Meilleurs maquillages et coiffures

«Le Blues de Ma Rainey»

Meilleurs costumes

«Le Blues de Ma Rainey»

Meilleur son

Le Français Nicolas Becker et son équipe («Sound of Metal»)

La statuette du Meilleur Son est remise à l'équipe du film Sound Of Metal, dont le français Nicolas Becker #Oscars pic.twitter.com/K4l72EhXHd — CANAL+ Cinéma (@CanalplusCinema) April 26, 2021

Meilleur court-métrage de fiction

«Two Distant Strangers»

Meilleur court-métrage d'animation

«If Anything Happens I Love You»

Meilleur court-métrage documentaire

«Colette»

"Vive Colette, et vive la France !"





L'Oscar du Meilleur Court-Métrage documentaire revient à Anthony Giacchino et Alice Doyard pour Colette. #Oscars pic.twitter.com/g8BVdvMth0 — CANAL+ (@canalplus) April 26, 2021

Meilleurs effets visuels

«Tenet»

Meilleure musique originale

«Soul»

Meilleure chanson originale

«Fight for you» («Judas And The Black Messiah»)

Meilleure photographie

Erik Messerschmidt («Mank»)

Meilleur montage

Mikkel E.G. Nielsen («Sound of Metal»)

Meilleurs décors

Donald Graham Burt et Jan Pascale («Mank»)

Meilleur documentaire

«La sagesse de la pieuvre»