Pourquoi nomme-t-on la Nationale 85 la route Napoléon?

C’est l’une des routes touristiques françaises mythiques dont le nom sonne familier. Mais pourquoi la Route Napoléon, qui relie la commune de Vallauris Golfe-Juan à Grenoble sur plus de 300 km, a-t-elle hérité du nom de l’Empereur ?

Alors que le 5 mai prochain sera célébré le bicentenaire de la mort de Napoléon Ier, il faut remonter le temps pour trouver une réponse. Anciennement appelé N 85 et officiellement baptisé Route Napoléon en 1932, cet itinéraire entre Vallauris Golfe-Juan et Grenoble trouve tout logiquement son origine dans les pages de l’histoire de France. Plus exactement le 1er mars 1815, alors que Napoléon, exilé sur l’île d’Elbe depuis dix mois après avoir été contraint d’abdiquer, entame sa reconquête du pouvoir.

Dans les pas d’un retour triomphal

Une reconquête qui le conduira du sud de la France à Paris en 20 jours, alors que Napoléon débarque à Golfe-Juan le premier jour du mois de mars 1815, accompagné de 1200 hommes, avec pour projet de rejoindre la capitale et de renverser Louis XVIII. Mais pour arriver à ses fins, il doit impérativement éviter la garde royaliste. Il emprunte alors la route des Alpes et entame un périple qui le mènera de Vallauris Golfe-Juan à Grenoble en une semaine, en passant entre autres par des sentiers muletiers difficiles d'accès, comme le souligne le site d’information du tourisme en France, France.fr.

Depuis Vallauris Golfe-Juan, il rejoint ainsi Cannes, Grasse, Castellane, Gap mais aussi Laffrey - où les soldats l’attendent pour l’arrêter avant de rallier ses troupes - puis Grenoble, qu’il atteint le 7 mars 1815. C’est ce tronçon traversant plus de quarante communes, deux régions (Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes) et quatre départements (Alpes Maritimes, Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes et Isère) qui porte aujourd’hui le nom de route Napoléon en mémoire de ce périple, qui conduira le stratège jusqu’aux portes de Paris. Un périple que l'Empereur aurait dépeint en ces termes : « Jusqu'à Grenoble on me traita d'aventurier, à Grenoble je fus prince », rapporte la fondation Napoléon sur son site.

Arrivé à Grenoble, fort de sa légitimité retrouvée, les étapes se succèdent - Lyon, Mâcon, Châlons-sur-Saône, Auxerre - Napoléon poursuit sa route vers Paris et les Tuileries, qu’il atteint le 20 mars 1815. Alors que Louis XVIII a fui, Napoléon retrouve son trône. Commence alors la période dite des Cent jours, jusqu’à la seconde abdication de l’empereur, le 22 juin 1815.