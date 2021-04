«West Side Story» de Steven Spielberg : la première bande-annonce du remake dévoilée pendant les Oscars

Dans le cadre de la 93e cérémonie des Oscars qui s’est déroulée dimanche à Los Angeles, la première bande-annonce du remake de «West Side Story» a été dévoilée. Une version signée par le réalisateur Steven Spielberg.

Le cinéaste d’«Indiana Jones» et de «E.T» s’attaque à un monument de la comédie musicale, un classique de Broadway dévoilé en 1957, qui a déjà connu une première adaptation cinématographique. Cette dernière réalisée par Jerome Robbins et Robert Wise, est sortie sur les écrans en 1961 et a remporté dix Oscars.

Dans ce remake, Rachel Zegler et Ansel Elgort tiendront les rôles de Maria et Tony dans cette histoire qui oppose les gangs des Sharks et des Jets, à New York, à l'aube des années 1960.

Ariana Debose, Ana Isabelle, David Alvarez, Josh Andres Rivera, Mike Faist, ou encore Corey Stoll et Brian d'Arcy qui interprèteront respectivement les rôles du lieutenant Schrank et du sergent Krupke, figurent également au casting. «West Side Story» devrait sortir au cinéma le 8 décembre prochain... sous réserve que les salles obscures rouvrent dans l'Hexagone.