Julien Doré se moque d'Instagram avec cette photo prise par sa maman

Très actif sur les réseaux sociaux, l’artiste Julien Doré n’hésite pas non plus à rire des codes d’Instagram.

Quand il ne fait pas la promotion de son album « Aimée », sorti en septembre dernier ou de son nouveau clip Kiki, réalisé avec Brice VDH et tourné avec Clara Luciani et Virginie Efira, Julien Doré partage régulièrement des moments de vie avec sincérité et autodérision.

Connu pour sa spontanéité, l’artiste a, de nouveau, sévi hier en postant deux nouvelles photographies. Dévoilant un portrait de lui très graphique pris par Olivier Metzger, puis un autre cliché le mettant en scène, cette fois, dans une cave avec un panier de linge dans les mains l'air un brin ahuri, il y compare avec humour la vie sur Instagram et la vraie vie.

En légende, l'auteur-compositeur-interprète a en effet écrit « Instagram vs la vie», dévoilant au passage le nom des auteurs de ces deux clichés : «Olivier Metzger» et «ma mère».

Des clichés qui n'ont pas manqué de faire rire son acolyte Clara Luciani comme Alessandra Sublet, mais aussi sa communauté, qui salue de son côté «un homme moderne», «la vraie vie» et l'authenticité du cliché pris par la maman de l'interprète de «Paris-Seychelles».