Ronnie Wood ( Rolling Stones) révèle avoir lutté contre un second cancer

Le guitariste des Rolling Stones Ronnie Wood a confié qu’il avait combattu un second cancer durant le confinement.

Dans un entretien publié le 25 avril dans le Sun, le musicien de 73 ans a dévoilé qu'il avait secrètement lutté contre la maladie. «J'ai eu à me battre contre deux formes différentes du cancer. En 2017, c'est le poumon qui a été touché et l'année dernière, c'est un carcinome, une sorte de cancer des petites cellules, que j'ai dû combattre. Aujourd'hui, les médecins sont optimistes», a-t-il dévoilé. Le cancer des petites cellules survient généralement dans les poumons, mais peut affecter des zones telles que la prostate, le pancréas, la vessie ou les ganglions lymphatiques, précise le Sun.

Ancien alcoolique et consommateur de drogues, Ron Wood avait été contraint de mener une vie plus saine à partir de 2017. Atteint alors par un cancer du poumon, pour lequel il avait subi une lourde intervention chirurgicale, il avait déclaré que le fait de fumer «25 à 30 cigarettes par jour pendant plus de 50 ans» n'avait certainement pas aidé.

Actuellement en rémission, celui qui s’est ces derniers mois remis à travailler sur un album solo, a confié combien la peinture, son autre passion, l’avait aidé à traverser ces épreuves. «L'art-thérapie s'est imposée d'elle-même d'une certaine manière, en particulier pendant le confinement. L'art m'a guidé (...). J'ai fait tellement de travail. J'utilise davantage ma mémoire photographique pour peindre les jumelles. Je les peindrais tout le temps si je le pouvais, mais c’est incroyable d’être avec elles et de simplement les observer, de les imprégner de cette façon. Elles sont une telle bénédiction», a dit le papa de Gracie et Sally, aujourd’hui âgées de 4 ans, fruits de ses amours avec son épouse, Sally Humpreys, une directrice de théâtre.

« Gracie est la réincarnation de ma mère. Elle possède son caractère posé, sa manière de bouger, de vivre. Quant à Alice, elle est hyperactive. Elle court tout le temps et Gracie, pendant ce temps, l'observe tranquillement, assise. C'est un bonheur d'être avec elles», a-t-il ajouté.

L’acolyte de Mick Jagger, qui a également eu Jesse, 44 ans, avec Krissy Findlay ainsi que trois autres enfants, Jamie, Leah et Tyrone et Jamie (47, 42 et 37 ans) avec son ex-femme Josephine Karslake, aspire désormais à profiter de chaque instant, et affirme qu’il serait prêt à reprendre la route avec les Rolling Stones dès que la situation sanitaire le permettra.

Ronnie Wood a aussi dévoilé avoir mis sa foi dans un «pouvoir supérieur» durant sa rémission. «J’ai beaucoup de problèmes là, mais pendant ma rémission, j’ai dû lâcher prise. Et quand on confie son destin à un pouvoir supérieur, c’est magique. Ça ramène aux alcooliques anonymes et à la prière de la sérénité : ‘Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d’accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d’en connaître la différence.’ C’est incroyable. Ce qui doit arriver arrivera, cela n’a rien à voir avec moi. Tout ce que je peux faire est de rester positif dans mon attitude, être fort et me battre, et le reste est dans les mains d’un pouvoir supérieur», a-t-il déclaré.