Coronavirus : ce que l'on sait sur le concert-test qui devrait avoir lieu à l'Accor Arena

L'événement a déjà été repoussé deux fois, mais les organisateurs ne renoncent pas. Aidé de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, le Prodiss (Syndicat spectacle musical et de variété) veut proposer un concert-test à l'Accor Arena de Paris pour montrer que la vie culturelle peut reprendre malgré la pandémie.

Une priorité nationale

Baptisé «Ambition Live Again», le projet ne cesse d'être remis à plus tard depuis le mois de février. A tel point que, le 12 avril dernier, les organisateurs ont décidé d'écrire directement à Emmanuel Macron pour lui demander son aide.

[Lettre ouverte] Nous travaillons depuis plusieurs semaines avec l’AP-HP à une expérimentation : le projet Ambition Live Again. Mais pour que ce concert-test puisse voir le jour, il faut que le protocole soit validé. Monsieur le Président, nous avons besoin de votre aide ! pic.twitter.com/Of1SHxy0uv — PRODISS (@prodiss) April 12, 2021

Or, il y a une semaine, l'événement a été déclaré priorité nationale par le gouvernement. Une décision qui a relancé l'espoir et le travail des organisateurs. Selon les informations du Parisien, ils disposeraient même d'une nouvelle date, le 29 mai. Mais Malika Seguineau, à la tête du Prodiss, préfère rester prudente : «C'est une date de travail, non validée encore».

Interrogée sur franceinfo ce mercredi 28 avril, la maire de Paris, Anne Hidalgo a indiqué qu'elle n'était pas en mesure de confirmer la date du concert, après avoir déclaré : «j'espère vraiment qu'il va avoir lieu, on y travaille».

7.500 spectateurs prévus au total

Ce projet de concert-test à l'Accor arena de Paris s'appuie sur des expériences semblables menées à l'étranger, notamment à Amsterdam et à Barcelone. L'événement doit rassembler 5.000 personnes, préalablement soumises à un test de dépistage du Covid-19. Elles seront masquées et resteront debout dans la salle de spectacle, gracieusement prêtée pour l'occasion, pendant que 2.500 autres resteront à l'extérieur.

Le groupe Indochine a déjà fait part de son intention de se produire lors de l'événement. Nicola Sirkis, le leader, a indiqué qu'il attendait simplement «le signal des autorités», expliquant vouloir participer «pour aider toute la profession, pour démontrer, comme à Barcelone, Amsterdam, qu'aller dans un concert, ce n'est pas risqué».

Selon Marie Sabot, membre du Prodiss interrogée par le Parisien, les «financements de la production du concert» sont sur le point d'être bouclés. Ceux «de la partie scientifique», couverts par «les ministères», sont encore attendus et, selon Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, le budget s'élève à 900.000 euros.

Quel résultat ?

S'exprimant sur CNEWS ce mercredi 28 avril, l'épidémiologiste Martin Blachier s'est montré confiant : «il faut savoir qu'il y a une dizaine de concerts-test qui ont été fait en Europe et aux Etats-Unis et à chaque fois il n'y a eu quasiment aucune contamination». L'expert considère même que ce genre d'expérience est aujourd'hui «anachronique» puisqu'on devrait déjà, selon lui, «être en train de valider le protocole de réouverture de ces salles-là [...] on sait qu'il n'y a pas de contaminations qui s'y font».

Mardi 27 avril, les organisateurs du concert-test proposé le 27 mars à Barcelone ont conclu qu'«aucun signe» ne permettait de suggérer «qu'une transmission (du coronavirus) a eu lieu pendant l'événement». Les 5.000 participants, équipés de masques FFP2, avaient été soumis à des tests antigéniques avant le concert mais n'ont pas été obligatoirement dépistés après.

Six spectateurs ont été testés positifs au Covid-19 deux semaines après le spectacle. Les organisateurs affirment qu'ils étaient tous asymptomatiques et sont «certains» que pour quatre d'entre eux «la transmission n'a pas eu lieu pendant le concert». Après l'analyse des données, l'infectiologue Boris Revolo ajoute qu'il y a «un très fort pourcentage de probabilité» pour que les deux autres «n'aient pas été contaminés» dans la salle de spectacle. Il souligne qu'il n'y a, quoi qu'il en soit, pas eu de «super transmission».