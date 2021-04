La robe de mariée de Lady Di exposée pour la première fois à Londres depuis 25 ans

Le 29 juillet 1981, Diana Spencer épousait le prince Charles à la cathédrale Saint-Paul. La robe de mariée de celle qui devint lady Di sera exposée, pour la première fois depuis 25 ans, à Londres, à partir du 3 juin.

Prêtée par le prince William et Harry, cette robe et sa traîne de plus de 7 mètres, la plus longue de l’histoire de la royauté britannique, seront les pièces phares de l’exposition « Royal Style in the Making », inaugurée au palais de Kensington cet été et consacrée à la relation entre les créateurs de mode et la royauté.

Une pièce d'exception

Quarante ans après avoir été observée par plus de 700 millions de téléspectateurs sur la planète, il sera possible de découvrir de plus près la robe de la princesse Diana, créée à l'époque par le couple de designers David et Elizabeth Emanuel. Figurant parmi les plus célèbres robes de mariée de l’histoire, outre sa spectaculaire traîne incrustée de paillettes, elle est dotée « d’un corsage ajusté superposé de dentelle antique ayant appartenu à l'origine à Queen Mary, l'arrière-grand-mère du marié », souligne le site consacré à l’exposition.

Et de détailler : « Son encolure légèrement dégagée et ses larges manches bouffantes sont ornées de nœuds et de volants profonds de taffetas, un style popularisé par la princesse au début des années 1980, tandis que la jupe ample s'appuie sur une montagne de jupons en filet rigide pour créer sa célèbre silhouette ». Une pièce d’exception brodée à la main.

Cette pièce mémorable ne sera pas la seule création à être dévoilée à l'occasion de ce rendez-vous.

Des objets inédits provenant des archives de certains des plus célèbres couturiers royaux du XXe siècle, ainsi que de superbes robes et des tailleurs créés pour trois générations de femmes royales seront dévoilés cet été, dans l’orangerie restaurée de Kensington Palace.