Leonardo DiCaprio : l'acteur pourrait jouer dans le remake américain du film «Drunk»

Après avoir séduit l’Académie des Oscars dimanche dernier, «Drunk» du Danois Thomas Vinterberg, sacré meilleur film international, a tapé dans l’œil de Leonardo DiCaprio. L’acteur en a en effet racheté les droits, et devrait jouer le rôle de Mads Mikkelsen dans un remake.

Au terme de longues discussions, c’est donc l’Américain et inoubliable Jack dans «Titanic» qui a remporté la mise, selon le site spécialisé Deadline, notamment par le biais de sa société de production Appian Way. Si le réalisateur Thomas Vinterberg supervisera cette adaptation américaine en tant que producteur exécutif, on ne sait pas encore qui la réalisera.

Toujours selon Deadline, Leonardo DiCaprio, aujourd’hui âgé de 46 ans, pourrait se glisser dans la peau du personnage joué à l’origine par Mads Mikkelsen, un homme à la dérive qui s’évade grâce à l’alcool. «Drunk», qui devrait ressortir en salles dès que les cinémas pourront rouvrir en France, se présente comme une ode à la vie et à l’amitié. Le film met en scène quatre amis professeurs, en pleine crise existentielle, qui essaient de retrouver l’envie à travers une expérience scientifique autour de l’alcool.

Lors de la 93 cérémonie des Oscars qui s'est tenue dimanche dernier à Los Angeles, Thomas Vinterberg a tenu à rendre hommage à sa fille Ida, laquelle devait faire ses premiers pas d'actrice dans «Drunk», mais s'est tuée, à seulement 19 ans, dans un accident de la route, quatre jours après le début du tournage. «C'est un miracle qui vient de se produire. Peut-être que tu tires quelques ficelles quelque part. Tout ça est pour toi», a déclaré, en larmes, le réalisateur en recevant sa statuette.