Qui sont les actrices et acteurs les plus primés de l'histoire des Oscars ?

Le dimanche 25 avril, Frances McDormand et Anthony Hopkins ont été sacrés respectivement meilleure actrice et meilleur acteur lors de la 93e cérémonie des Oscars. Mais qui sont les comédiennes et les comédiens les plus primés, record de statuettes à la clé ?

A ce jour, l’Américaine Katharine Hepburn, ou «Miss Kate», reste la comédienne la plus récompensée avec quatre Oscars. Le premier, la comédienne l’a obtenu en 1934 pour son rôle d’Eva Lovelace dans «Morning Glory». Suivront trois autres trophées de la meilleure actrice pour «Devine qui vient dormir» (1968), «Le lion en hiver» (1969) et «La maison du lac» (1982).

Meryl Streep en 2012 ovationnée pour son rôle dans «La Dame de Fer» (© JOE KLAMAR / AFP)

Sur le podium, on retrouve Meryl Streep qui a décroché trois Oscars : meilleure actrice dans un second rôle pour «Kramer contre Kramer» (1980) et meilleure actrice pour «Le choix de Sophie» (1983), puis «La Dame de Fer» (2012). Parmi les femmes triplement primées, on peut également citer Ingrid Bergman, lauréate pour «Hantise» (1945), «Anastasia» (1957) et «Le Crime de l’Orient-Express» (1975), ainsi que Frances McDormand, qui a rejoint ce cercle très fermé dimanche dernier, en recevant son prix pour «Nomadland». Une statuette qui est venue s’ajouter aux Oscars déjà décrochés pour «Fargo» (1997) et «Three Billboards : Les Panneaux de la vengeance» (2018).

Avec son 3e Oscar de la Meilleure Actrice, Frances McDormand est désormais à une statuette du record de Katherine Hepburn pour cette catégorie, car elle a déjà 4 Oscars avec celui reçu comme coproductrice du meilleur film Nomadland https://t.co/9VYxq1gBYV — CANAL+ Cinéma (@CanalplusCinema) April 26, 2021

Daniel Day Lewis en tête avec Jack Nicholson et Walter Brennan

Côté acteurs, le Britannique Daniel Day-Lewis peut se targuer d’avoir remporté trois Oscars au cours de sa carrière. En 1990, il est honoré pour «My left foot» de Jim Sheridan, puis réitère l’exploit en 2008 avec «There will be blood», et en 2013 avec le biopic «Lincoln» réalisé par Steven Spielberg, dans lequel il interprète le 16e président des Etats-Unis.

Daniel Day-Lewis avec son premier Oscar en 1990 (© SCOTT FLYNN / AFP)

Ex-aequo avec également trois statuettes au compteur, Jack Nicholson, qui a été sacré de l’Oscar du meilleur acteur pour «Vol au-dessus d’un nid de coucou» (1975), puis avec «Pour le meilleur et pour le pire» (1997), s’était vu décerner le prix du meilleur second rôle masculin pour «Tendres passions» (1983).

Celui qui n’a jamais été distingué pour sa performance pourtant remarquable dans «Shining» est rejoint dans cette catégorie par Walter Brennan, mort en 1974. Ce comédien américain avait été sacré meilleur acteur dans un second rôle en 1937 («Le Vandale»), en 1939 («Kentucky») et en 1941 («Le cavalier du désert»).