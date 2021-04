Bicentenaire de la mort de Napoléon : cinq expositions franciliennes pour découvrir l’Empereur

À l’occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte, qui sera commémoré le 5 mai 2021, de nombreux musées franciliens se sont coordonnés pour mettre en avant ce personnage historique autant admiré que controversé.

Fermés en raison de la situation sanitaire depuis le 30 octobre 2021, les musées devraient, selon l'éxécutif, rouvrir leurs portes au public le 19 mai prochain. Emmanuel Macron dévoilera vendredi 30 avril 2021 dans la presse régionale un calendrier précis des réouvertures dans le cadre du déconfienement. De quoi sauver cette saison de commémoration.

« L’exposition Napoléon » à la Grande Halle de la Villette, pour (re)découvrir L'Empereur en famille

Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon / RMN - Grand Palais / Franck Raux

Il s’agit de l’exposition-événement, organisée par la Réunion des musées nationaux et La Villette qui retrace, dans le détail, la vie de l’Empereur. De son éducation à l’école royale de Brienne, en passant par sa prise du pouvoir en 1799, à son sacre en décembre 1804 jusqu’à son exil et sa mort sur l’Île de Sainte-Hélène le 5 mai 1821, l’exposition-fleuve retrace en neuf sections les moments clés personnels et politiques de Napoléon. Plus de 150 pièces ont été réunies pour la première fois dans un parcours chronologique et pédagogique, avec de vastes reconstitutions et de nombreux dispositifs numériques pour une véritable immersion au cœur de ces moments décisifs pour l’histoire de France.

L'exposition Napoléon jusqu’au 19 septembre 2021 dans la Grande Halle de la Villette, 211 Avenue Jean Jaurès, 75019 Paris. Plein tarif 20 euros, Tarif réduit 15 euros.

« Napoléon n’est plus » au Musée de l’Armée, pour enquêter autour de la mort de l’empereur

François Trichot, tableau allégorique du retour des Cendres de Napoléon, le 15 décembre 1840 / Musée de l'Armée, Dist.RMN-Grand Palais

L’exposition, co-organisée avec la Fondation Napoléon, se propose de revenir sur les grands sujets qui entourent la mort de l’Empereur. Conçue comme une interrogation, l'exposition questionne grâce aux nombreuses sources historiques et aux nouvelles disciplines scientifiques cette histoire qui présente encore des incertitudes et des contradictions.

En attendant l’ouverture prochaine des musées, le Youtubeur et blogueur Scribe Accroupi propose à travers une visite guidée une découverte des œuvres phares de l’exposition, qui aurait dû ouvrir ses portes au public le 31 mars 2021.

Napoléon n'est plus jusqu’au 19 septembre 2021 au Musée de l’Armée, Hôtel des Invalides 129 Rue de Grenelle, 75007 Paris. Plein tarif 14€, Tarif réduit : 11€, Gratuit pour les moins de 18 ans.

« Napoléon ? Encore ! » au Musée de l’Armée, l’empereur sous un regard contemporain

Damien Deroubaix, 2020 Courtsey galerie In situ - Fabienne Leclerc / D.R. / Adagp / Musée de l'Armée, Paris 2021

Ce parcours d’art contemporain, prévue mi-mai 2021, est à nouveau à visiter au musée de l’Armée, lieu historiquement marqué par l'histoire napoléonienne. Au fil des siècles, la figure de Napoléon a été l’objet d’une multitude de créations et de représentations artistiques. La commémoration des deux cents ans de sa mort est donc pour le musée de l’Armée l’occasion de voir comment les artistes d’aujourd’hui représentent cette figure historique. Des œuvres d’art récentes, réalisées par des artistes issus d’origines et de milieux très variés, seront exposés dans les salles napoléoniennes du musée.

Napoléon ? Encore ! Du vendredi 7 mai 2021 au dimanche 13 février 2022 au Musée de l’Armée, hôtel des Invalides 129 Rue de Grenelle, 75007 Paris. La seconde partie débutera à partir du 200 octobre 2021. Plein tarif 14€, tarif réduit 11€, gratuit pour les moins de 18 ans.

« Pour le meilleur et pour l’empire - sur les pas de Napoléon 1er » à la Monnaie de Paris, en avoir pour la monnaie de sa pièce

Monnaie de Paris

Ce haut lieu de la frappe monétaire depuis 1775 a dévoilé le 27 avril 2021 une nouvelle collection de pièces dédiées à l’Empereur en tirage limité. À partir du 17 septembre 2021, la Monnaie de Paris propose une exposition thématique autour des grandes étapes de sa carrière politique, qui donne à comprendre comment Napoléon s’est appuyé sur les monnaies et les médailles pour asseoir son propre mythe.

Pour le meilleur et pour l'empire, du 17 septembre 2021 au 6 mars 2022 à la Monnaie de Paris, 11 quai de Conti 75006 Paris. Plein tarif : 12€, tarif réduit 8€.

« Un Palais pour l’Empereur. Napoléon Ier à Fontainebleau », pour un tour du propriétaire

Facebook Château de Fontainebleau

En faisant restaurer l’ancienne demeure des Rois de France et en y séjournant entre 1804 et 1810, l’Empereur a donné, parmi les autres résidences impériales, une place toute particulière au château de Fontainebleau. L’exposition du château de Fontainebleau présente à travers plus de 200 œuvres une facette moins connue de ce célèbre palais, et analyse la manière dont Napoléon Bonaparte a investi les lieux.

Un Palais pour l'empereur, Napoléion Ier à Fontainebleau, du 14 septembre 2021 au 4 janvier 2022 au Château de Fontainebleau 77300 Fontainebleau. Plein tarif 13€, tarif réduit 11€.