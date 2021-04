La 75e édition du festival d’Avignon aura bien lieu, selon son directeur Olivier Py

Après les annonces d’un déconfinement progressif à partir du 3 mai 2021, le directeur du festival d’Avignon Olivier Py a confirmé, jeudi 29 avril 2021, la tenue de sa 75e édition, mais précise qu'un pass sanitaire sera nécessaire.

La 75e édition de cette célèbre manifestation, annoncée par son directeur Olivier Py comme « un festival exceptionnel », aura bien lieu du 5 au 25 juillet 2021. « Ces annonces sont favorables à la possibilité d’un festival, je dirais même un festival normal », a déclaré son directeur Olivier Py, jeudi 29 avril 2021 sur France Info.

Un passE sanitaire nécessaire

Si cette 75e édition pourrait s’organiser en jauge pleine, un pass sanitaire, sous forme d'un certificat de vaccination ou de la présentation d'un test PCR négatif, sera tout de même nécessaire pour accéder aux spectacles, a précisé Olivier Py.

« Ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas de masque et que nous n'aurons pas de gel hydroalcoolique à distribuer », a-t-il détaillé. Nous travaillons pour imaginer des conditions d'accueil de la foule au plus proche du protocole sanitaire. Nous savons déjà, avec les équipes d'accueil et de billetterie, accueillir un public dans des conditions difficiles, comme ça avait été le cas par exemple pour Vigipirates », a précisé Olivier Py, qui espère également pouvoir accueillir des troupes étrangères, « si les touristes étrangers peuvent venir avec un pass. »

| #FDA21 | TEASER |



Théâtre, danse, cirque, expositions, débats, rencontres et bien d’autres rendez-vous rythmeront le coeur d’Avignon au mois de juillet.



Rendez-vous du 5 au 25 juillet 2021!



Pour accéder à la programmation au complet, rendez-vous sur : https://t.co/gusAb4mp2c pic.twitter.com/HKAaE1sWt9 — Festival d'Avignon (@FestivalAvignon) April 12, 2021

Le poumon Économique d'avignon

Bien qu’Olivier Py n’ait pas envisagé d’annulation pour la deuxième année consécutive et se voulait déjà « raisonnablement optimiste » lors de la conférence de presse de présentation en mars 2021, les annonces gouvernementales permettent de dégager l’horizon. « La ville d'Avignon a besoin de son festival », qui est « un poumon économique donc ce sont de très très bonnes annonces pour nous », a-t-il souligné sur les ondes jeudi 29 avril.

La cité des Papes s'apprête donc a acceuillir une 75e édition baptisée « Se souvenir de l'avenir », avec « plus de 30 levée de rideaux supplémentaires » par rapport à 2019. Car comme le précise Olivier Py, « on en attendait pas moins de nous après une année d'annulation ».